Erinnerung und Mahnung

Florian Boillot

Zum 75. Mal wurde am Sonntag der Tag der Opfer des Faschismus begangen, so wie in all den Jahren zuvor am zweiten Sonntag im September. Vor der Berliner Volksbühne eröffnete am Nachmittag Hans Coppi, Sohn der von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer Hans und Hilde Coppi, ein gut besuchtes Straßenfest. Bis in die Abendstunden gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm. In Diskussionsrunden und Ansprachen wurden unter anderem die EU-Flüchtlingspolitik und der Entzug der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA hart kritisiert. (jW)