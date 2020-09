Friedensgespräche haben begonnen

Arne Immanuel Bänsch/dpa Abdul Salam Hanafi, Mitglied der Delegation der Taliban, am Sonnabend in Doha

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Einmarsch der USA in Afghanistan haben in Katar am Sonnabend die innerafghanischen Friedensverhandlungen begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung in Kabul kamen in Doha zum Beginn der lange geplanten Friedensgespräche zusammen.

Delegationen beider Seiten trafen sich zunächst in großer Runde, wie dpa aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Atmosphäre soll entspannt gewesen sein. Dennoch war der Ernst während der öffentlichen Veranstaltung zu spüren, beide 21köpfigen Teams hatten sich in den vergangenen Wochen akribisch vorbereitet.

Der Auftakt der Gespräche wurde im Gastgeberland Katar als »historischer Tag« bezeichnet. Dieser werde als »Ende der Gewalt« in die Geschichte eingehen, sagte der Vorsitzende des afghanischen Hohen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah. US-Außenminister Michael Pompeo forderte in Doha, den historischen Moment zu nutzen und den Friedensprozess zu schützen. »Wir hoffen, dass dieses Kapitel ein Kapitel der Versöhnung und des Fortschritts ist und nicht eine weitere Chronik der Tränen und des Blutvergießens«, sagte er.

Ein Abkommen der Taliban mit den USA von Ende Februar verpflichtete die Aufständischen zur Aufnahme der Friedensverhandlungen mit Kabul. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Soldaten abziehen. Der Beginn der Gespräche ist das wichtigste Zugeständnis, das Washington den Taliban im Gegenzug für sein Abzugsversprechen abringen konnte.

Unterdessen haben sich trotz der Friedensgespräche beide Seiten erneut Gefechte in dem Land geliefert. Die Regierung habe gehofft, dass mit der Aufnahme der Verhandlungen die Taliban ihre Angriffe verringern würden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Fawad Aman, am Sonntag in Kabul. Allein am Freitag hätten Taliban 18 Angriffe auf Sicherheitskräfte und Einrichtungen der Regierung unternommen, so Aman. Es sei zu schweren Gefechten gekommen. Attacken wurden von den Behörden in den Provinzen Kapsia und Kundus bestätigt. (dpa/Reuters/jW)