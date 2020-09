Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Durch ihre Rolle als Agentin Emma Peel in der Fernsehserie »Mit Schirm, Charme und Melone« wurde Rigg in den 60er Jahren berühmt. In dem James-Bond-Film »Im Geheimdienst Ihrer Majestät« spielte sie 1969 die Hauptrolle als Tracy, die den notorischen Aufreisser James Bond (George Lazenby) sogar heiratet. Auch am Theater war sie erfolgreich: Für ihre Titelrolle in Euripides’ »Medea« erhielt sie 1994 einen Tony Award, den wichtigsten US-amerikanischen Theaterpreis. Ab 2013 erspielte sie sich in der TV-Fantasy-Serie »Game of Thrones« als intrigante Olenna Tyrell eine neue Fangemeinde. Dreimal wurde sie dafür für einen Emmy nominiert. Die Schauspielerin war bis ins hohe Alter aktiv: Selbst an ihrem 80. Geburtstag stand sie noch auf der Bühne. (dpa/jW)