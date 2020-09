Die eigene Geschichte

Die Geschichtsprofessorin Jessica Krug, die sich fälschlicherweise als Afroamerikanerin ausgegeben hatte, hat ihre Professur an der George-Washington-Universität in Washington DC aufgegeben, wie die Universität auf Twitter mitteilte. Krug hatte auf der Plattform Medium zugegeben, über ihre wahre Herkunft »den größten Teil« ihres Erwachsenenlebens über gelogen zu haben. »Ich habe meine Vergangenheit als weißes, jüdisches Kind in den Vororten von Kansas City zugunsten mehrerer schwarzer Identitäten verschleiert, die zu beanspruchen ich kein Recht hatte«, gestand die auf die Geschichte Afrikas und der Kolonialzeit spezialisierte Historikerin ein. (AFP/jW)