Kurz vor Druck

Der Satiriker Jan Böhmermann hat dem FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube vorgeworfen, in die redaktionelle Unabhängigkeit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eingegriffen zu haben. In einem offenen Brief auf Twitter beschwerte sich Böhmermann, dass ein Interview mit ihm, das sich unter anderem um Absagen kultureller Veranstaltungen drehte und am vergangenen Sonntag in der Zeitung hätte erscheinen sollen, »auf persönliche Anweisung« Kaubes »wenige Stunden vor dem Druck« aus dem Blatt genommen worden sei. Laut Brief habe Kaube die Redaktion auch angewiesen, das Interview in keiner anderen Form zu veröffentlichen. Böhmermann hat das Gespräch in voller Länge auf Twitter publiziert. (jW)