Mumien an Australien

Das Ethnologische Museum in Berlin will zwei mumifizierte Kinderkörper und Knochen an Australien zurückgeben. Im Februar habe das Land um die Rückführung gebeten, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Freitag mit. Die Kinderkörper und die Knochen in einem Rindensarg sind seit 1880 in der Sammlung. »Die menschlichen Überreste der drei Personen stammen alle von Bestattungsorten. Wir gehen davon aus, dass sie ohne Einverständnis der Hinterbliebenen gesammelt und nach Berlin gebracht wurden – und deshalb möchten wir sie zurückbringen«, teilte Stiftungspräsident Hermann Parzinger mit. Ein Datum für die Rückgabe gibt es noch nicht. (dpa/jW)