Friedensnobelpreisträger überfordert

Tiksa Negeri/REUTERS Regierungschef mit Problemen: Äthiopiens Abiy Ahmed in Addis Abeba (7.12.2019)

In Äthiopien nehmen die Spannungen zwischen Regierung und Opposition zu: Die in der nördlichen Region Tigray regierende Volksbefreiungsfront von Tigray (TFLP) hat am Mittwoch Provinzwahlen durchführen lassen, obwohl die Zentralregierung in Addis Abeba dies als »illegal« bezeichnet hatte, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Hintergrund sind die Parlamentswahlen, die im August hätten stattfinden sollen, aufgrund der Coronapandemie jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden waren. Die TFLP wirft der Regierung vor, sie nutze die Pandemie als Vorwand, um an der Macht zu bleiben.

Zwischen der Partei und Premierminister Abiy Ahmed kriselt es schon länger. Die TFLP vertritt in dem Vielvölkerstaat mit 110 Millionen Einwohnern die Tigriner, die etwa sechs Prozent der Bevölkerung ausmachen. Trotz ihrer relativ kleinen Größe – die Völker der Oromo und Amharen stellen etwa 34 bzw. 27 Prozent – dominierte die Gruppe die Politik des Landes knapp 30 Jahre lang. Als führendes Mitglied der Parteienkoalition »Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker« (EPRDF), in der sich verschiedene große Regionalparteien zusammengeschlossen hatten, stellte die TFLP mit Meles Zenawi von 1995 bis 2012 den Regierungschef des Landes und behielt auch danach ihren Einfluss.

Nachdem es 2018 zu Massenprotesten der Oromer dagegen gekommen war, dass sie in der Regierung unterrepräsentiert waren, wurde Abiy Ahmed zunächst Chef der EPRDF und dann Premierminister. Abiy wollte das föderale Äthiopien in einen stärkeren Zentralstaat umwandeln, der die Macht der ethnischen Regionalregierungen einschränken sollte. Aus den Mitgliedern der EPRDF wurde die Wohlfahrtspartei (PP) gebildet. Die TFLP stellte sich gegen die Ambitionen Abiys und weigerte sich, sich der PP anzuschließen. Somit hatte sie zum ersten Mal in 30 Jahren keinen Einfluss in Addis Abeba und ihre politische und wirtschaftliche Macht nahm infolgedessen ab.

Mit den Wahlen vom Mittwoch setzt die TFLP den Konfrontationskurs mit der Regierung fort. AFP zufolge drohte Abiy im Vorfeld der Wahl mit Budgetkürzungen für die Region und gar einer Militärintervention der Zentralregierung. Zudem erklärte er, die Regionalregierung werde ihre Legitimität verlieren, sollte sie sich an den ausstehenden offiziellen Wahlen nicht beteiligen. Auf seine Erklärungen hin marschierten schwerbewaffnete Einsatzkräfte der Tigray durch die größten Städte der Region. Ihre Sicherheitsbehörde veröffentlichte zudem eine Stellungsnahme, in der es hieß, man sei »bereit, den notwendigen Preis zu bezahlen«, so die britische BBC am Samstag. Die Sorge, die Region könnte sich für unabhängig erklären, bleibt.

Addis Abeba verhängte diese Woche eine Einreisesperre über Tigray. Al-Dschasira berichtete am Mittwoch, die Abstimmung sei dennoch ohne Probleme verlaufen. »Die Wahl verlief sehr gut, und 85 Prozent der registrierten Wähler haben ihre Stimmzettel abgegeben«, erklärte Getachew Reda, Sprecher der TFLP, gegenüber dem Sender. Das Ergebnis, wie die 190 Parlamentssitze nun zu verteilen sind, werde für Sonntag erwartet.

Die Wahlen sind ein weiterer Dämpfer für Abiys Plan, die ethnischen Spannungen im Land zu verringern. Bereits seit Juni gab es wochenlange Massenproteste der Oromo, nachdem der bekannte Aktivist und Sänger Hachalu Hundessa umgebracht worden war. Der Regierungschef, der selbst zu den Oromo gehört und für seinen Reformwillen und das Friedensabkommen mit Nachbarstaat Eritrea 2019 den Friedensnobelpreis erhalten hatte, reagierte in bewährter Tradition der Preisträger: 200 Menschen starben, und 9.000 wurden ins Gefängnis gesteckt.