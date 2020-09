Plötzlich stieg die Kurve an

AP Photo/R S Iyer/dpa Die Freude über die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie war verfrüht: Straßenszene in Kochi, Kerala, im August

Aus dem südindischen Bundesstaat Kerala wurde im Januar über Indiens ersten Covid-19-Fall berichtet – ein Medizinstudent, der aus dem chinesischen Wuhan zurückgekehrt war, wo die Pandemie begonnen hatte. Zunächst stieg auch hier die Zahl der Fälle stetig an und Kerala wurde zum Hotspot. Doch schon im März meldete ein halbes Dutzend der anderen indischen Bundesstaaten jeweils mehr Fälle als der kommunistisch regierte Staat im Süden des Landes. Noch am 15. April verzeichnete Kerala bei sieben genesenen Covid-19-Patienten nur eine Neuinfektion täglich. Die Infektionskurve flachte ab. Bis Mai sank die Zahl der Fälle drastisch, die Verantwortlichen hielten sich streng an ein Drehbuch, bestehend aus Tests, Verfolgung und Isolierung, und bezogen Basisnetzwerke mit ein – es gab Tage, an denen keine neuen Fälle gemeldet wurden.

Eine Erfolgsgeschichte war es zunächst. Hintergrund ist ein für indische Verhältnisse exzellentes Gesundheitssystem. Pro 1.000 Menschen stehen in Kerala 2,9 Krankenhausbetten zur Verfügung, ähnlich viele wie in Italien und den USA. Die Basisorganisationen funktionieren, die Öffentlichkeitsarbeit ist intensiv – und nicht zuletzt geht es dem Bundesstaat auch wirtschaftlich vergleichsweise gut.

Doch die Freude über die Erfolge war verfrüht. Denn plötzlich stieg die Kurve wieder an. Vergingen noch 110 Tage, bis in Kerala der 1.000 Fall gemeldet wurde, so wurden Mitte Juli täglich rund 800 Infektionen registriert. Bis zum 20. Juli hatte die Zahl der Coronafälle im Staat 12.000 überschritten, 43 Verstorbene wurden gemeldet. Mehr als 170.000 Menschen befanden sich in Quarantäne, zu Hause und in Krankenhäusern. In den letzten Monaten hat sich die Zahl der bestätigten Fälle fast vervierfacht, eine der höchsten Zuwachsraten in ganz Indien. Selbst jetzt wächst sie mit 4,01 Prozent pro Tag schneller als im nationalen Durchschnitt. Mit mehr als 20.000 bestätigten Fällen weist derzeit nur der nordwestindische Bundesstaat Punjab eine höhere Wachstumsrate auf. Auch die Zahl der Todesfälle hat in den letzten Wochen erheblich zugenommen, obwohl Kerala zumindest unter den großen Staaten immer noch eine der niedrigsten Sterberaten Indiens verzeichnet.

Für die Zunahme der Coronafälle in Kerala werden vor allem gelockerte Restriktionen verantwortlich gemacht. In der ersten Maiwoche waren die Reisebeschränkungen zum ersten Mal gelockert worden. Die meisten neu Erkrankten waren zu dieser Zeit Rückkehrer aus anderen indischen Bundessaaten oder dem Ausland. Etwa 17 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter arbeitet außerhalb des Staats – fast eine halbe Million Arbeiter aus den Golfstaaten und anderen Teilen Indiens kehrte nach Hause zurück, weil Unternehmen schlossen und Beschäftigte vor die Tür setzten.

»Als die Reisebeschränkungen des Lockdowns aufgehoben wurden, strömten die Menschen zurück in den Staat, und es wurde unmöglich, die Wiedereinreise infizierter Personen einzudämmen«, sagte Shashi Tharoor, Oppositionspolitiker der Kongresspartei und Abgeordneter aus Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram im BBC-Interview. Infizierte Menschen übertrugen die Krankheiten auch auf Mitreisende im Flugzeug. So konnte sich das Virus auch bei der lokalen Bevölkerung ausbreiten, seit Anfang Mai sind gemeldete Fälle ohne vorherige Reisegeschichte deutlich angestiegen. Die Lockerung der Restriktionen führte dazu, dass viele Menschen wieder vor die Tür gingen und nicht genügend Vorsichtsmaßnahmen trafen.

Kritiker bemängeln auch, dass weniger Tests gemacht wurden, nachdem die Fallzahl gesunken war – ihrer Meinung nach ein Zeichen der Nachlässigkeit. Ende Juli nahm Kerala mehr als 9.000 Proben pro Tag, gegenüber 663 im April. Die Testrate pro Million Einwohner ist niedriger als in Staaten wie Andhra Pradesh mit einer rasch steigenden Fallzahl, oder Tamil Nadu, das seit langem ein Hotspot ist. Aber sie liegt vor der in Maharashtra, dem bislang größten Hotspot des Landes.

Kerala führt unter anderem diagnostische Tests, Pool-Tests, schnelle Antigen- und Antikörpertests durch – aber es ist nicht klar, wie viele Fälle bei jeder dieser Untersuchungen festgestellt werden. Die erhöhten Testzahlen ergeben jedoch möglicherweise kein realistisches Bild. »Die Tests wurden intensiviert. Aber es ist nie genug. Kein Staat kann so viel testen, wie es nötig wäre«, sagte A. Fathahudeen, Leiter der Abteilung für Intensivpflege am Ernakulam Medical College gegenüber BBC.

Die meisten Epidemiologen glauben, dass Kerala insgesamt gute Arbeit geleistet hat. Die Sterblichkeitsrate bei denen, die positiv auf die Krankheit getestet wurden, ist eine der niedrigsten in Indien. Die Krankenhäuser in Kerala sind noch nicht überfüllt. Die Regierung hat in Hunderten von Dörfern Covid-19-Behandlungszentren eingerichtet, in denen es Betten mit Sauerstoffgeräten gibt – zusätzlich zur guten Krankenversorgung. Wie gut aufgestellt der kommunistisch regierte Bundesstaat letztlich ist, wird die weitere Entwicklung zeigen.