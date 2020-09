Plan bestätigt

Oslo. Die Handballeuropameisterschaft der Frauen in Dänemark und Norwegen (3. bis 20. Dezember) soll trotz Pandemie stattfinden, wie der europäische Dachverband EHF am Donnerstag bekräftigte. Die Plätze für Zuschauer würden beschränkt, die Spiele in Norwegen sollen nur in Trondheim ausgetragen werden, Stavanger und Oslo als Spielorte wegfallen. Das deutsche Team trifft in der Vorrundengruppe D in Trondheim planmäßig zunächst auf Rumänien, Norwegen und Polen. Die dänischen Spielorte sind wie geplant Frederikshavn und Herning. (sid/jW)