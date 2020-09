Erste Runde

Bonn. In der ersten DFB-Pokalrunde von Freitag bis Montag sind mancherorts wieder Zuschauer zugelassen. Die meisten werden am Montag beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den HSV erwartet (um die 10.000, die genaue Zahl hängt vom Buchungsverhalten der Fans ab). Dahinter folgen die Partien Hansa Rostock–VfB Stuttgart (7.500), 1. FC Magdeburg–Darmstadt 98 (5.000) und Chemnitzer FC–TSG Hoffenheim (4.632, alle am Sonntag). Vierstellig ist die Zahl sonst nur noch in Jena, wo Carl Zeiss am Sonnabend vor 1.600 Fans Werder Bremen empfängt, und in Mainz (gegen TSV Havelse, 1.000, Freitag). Bei den dreistelligen Zuschauerzahlen geht es von 140 (SSV Ulm 1846 Fußball–Erzgebirge Aue, Sonnabend) über 240 (SV Elversberg–FC St. Pauli, Sonntag) bis zu 800 (TSV Steinbach Haiger–SV Sandhausen). Leer bleiben die Ränge etwa in Wolfsburg (gegen Union Fürstenwalde), Fürth (gegen Meinerzhagen) und Nürnberg (gegen RB Leipzig). (sid/jW)