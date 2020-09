Wie aus dem Drehbuch

Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/REUTERS Novak Djokovic in Flushing Meadows, New York (6.9.2020)

Die Disqualifikation von Novak Djokovic im Achtelfinale der US Open war nur die Krönung des Chaos, das die erste Woche des Turniers ausmachte. Wer hätte in Zeiten von Seuche und politischer Krise anderes erwarten können in einem Sport, der sich nur selten durch organisatorische Umsicht ausgezeichnet hat.

Eine der einschlägigen exzentrischen Gestalten auf dem gegenwärtigen ATP Circuit ist der Franzose Benoît Paire, ein langbärtiger Hipster mit einem spektakulär erratischen Spielstil und egomanischem Habitus. Paire war der erste (und bisher einzige) Covid-19-Fall im Teilnehmerfeld dieser US Open. Er wurde, den Quarantäneregeln entsprechend, kurz vor Turnierbeginn von der Teilnahme ausgeschlossen. Und was geschah mit den französischen und belgischen Spielerinnen und Spielern, mit denen Paire in der »Bubble« der US Open nachweislich engeren Kontakt gehabt hatte? Sie durften teilnehmen, kamen aber in verordnete Sonderquarantäne, in eine »Bubble in der Bubble«.

Der Fall von Adrian Mannarino, einem Spieler auf Paires »Kontaktliste«, wurde vor dessen Drittrundenbegegnung gegen Alexander Zverev dann beinahe zur Staatsaffäre. Gegen wessen Gesetz würde eine weitere Turnierteilnahme von Mannarino unter Umständen verstoßen?

Die US Open finden im »Billie Jean King National Tennis Center« in Queens statt, innerhalb der Stadtgrenzen von New York, das Quarantänehotel hingegen, die »Bubble«, befindet sich außerhalb davon im Staat New York.

Es gibt einen Staat im Staate, den Tennisstaat USTA (US-Verband), und behördliche Verordnungen von Gemeinde, Stadt und Land bzw. den zuständigen Institutionen. Der richtige Staat ließ in diesem Fall mal fünfe gerade sein. Das Match durfte stattfinden. Zverev gewann und trifft am Samstag im Halbfinale auf Pablo Carrena Busto, den Spieler, der von König Djokovic’ Disqualifikation unmittelbar profitierte. Das andere Halbfinale bestreiten Dominic Thiem und Vorjahresfinalist Daniniil Medvedev.

Auf Paires Kontaktliste stand auch Kiki Mladenvich, die die »Bubble« mit einem Gefängnis verglich. Mladenovic gab in der zweiten Runde das spektakulärste Beispiel für ein weiteres Leitmotiv des Turniers, den »Choke« (Schock), den großen, von der berüchtigten »Angst vorm Gewinnen« verursachten Kloß im Hals. Sie führte gegen Warwara Gratschowa 6:1, 5:1, vergab vier Matchbälle und verlor 6:1, 6:7, 0:6. Im Doppel mit Timea Babos trat sie nicht mehr an.

Weitere »Chokes« lieferten Stefanos Tsitsipas in der dritten Runde gegen Borna Coric (5:1-Führung im vierten Satz, sechs vergebene Matchbälle, Niederlage im Tie Break des fünften) sowie Petra Kvitova im Achtelfinale gegen Shelby Rogers (vier vergebene Matchbälle, den letzten mit Doppelfehler, verlor 6:7, 6:3, 6:7 mit Statistiken, die eine Niederlage eigentlich unmöglich machen sollten, u. a. zehn Prozent mehr gewonnene Punkte als die Gegnerin).

So eröffnete sich die Möglichkeit zu unwahrscheinlichen Comebacks. Zwetana Pironkowa hatte seit zwei Jahren kein Profimatch mehr bestritten, kam sensationell bis ins Viertelfinale gegen Serena Williams, gewann da den ersten Satz, verlor aber 6:3, 3:6, 2:6. Wiktoryja Asaranka hatte in dieser Saison vor der Seuchenpause kein einziges offizielles Match gewonnen. In New York hat sie nach dem Triumph im Vorbereitungsturnier, den Western & Southern Open – zum Finale trat ihre Gegnerin Naomi Osaka wegen vorgeblicher Verletzung allerdings nicht an –, mittlerweile eine Siegesserie von elf Matches in Folge vorzuweisen und steht im Halbfinale gegen Williams, ein Revival der US-Open-Finals von 2012 und 2013, eine Begegnung wie aus dem Drehbuch.

Im anderen Halbfinale stehen sich Osaka und die in dieser Saison aufgestiegene US-Amerikanerin Jennifer Brady gegenüber.