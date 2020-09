Warnstreiks bei Post

Moritz Frankenberg/dpa Post-Beschäftigte bringen sich für die dritte Tarifverhandlungsrunde am 21./22. September bereits in Stellung (Hannover, 10.9.2020)

Die Deutsche Post AG ist ein Krisengewinnler, das Geschäft läuft blendend. Die Gewerkschaft Verdi will daher für die Belegschaft deutlich mehr in der Lohntüte sehen – und rief am Donnerstag zu weiteren punktuellen, vollschichtigen Warnstreiks mit Blick auf die nächste Tarifverhandlungsrunde am 21./22. September auf. Dem folgten zahlreiche Beschäftigte in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und am Münchner Briefzentrum, die ihre Arbeit niederlegten. Die Folge: Hunderttausende Sendungen blieben liegen. Seitens der Gewerkschaft ein Druckmittel, um durchsetzungsfähig zu sein.

Verdi fordert eine lineare Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5,5 Prozent sowie weitere Verbesserungen. »In zwei Verhandlungsrunden hat die DP AG bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt«, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck laut Mitteilung am Donnerstag. Und das, obwohl die DP AG nach eigenen Angaben trotz Coronakrise ihren Gewinn im Bereich Post und Paket um knapp 50 Prozent habe steigern können – »dank der Postbeschäftigten«, betonte Rieck. Es sei mehr als fair, dass die Beschäftigten, die zu diesem Gewinn beigetragen haben, ihren Anteil erhalten.

Die DP AG hingegen wollte ihren rund 140.000 Beschäftigten eine Entgelterhöhung von nur 1,5 Prozent für zwölf Monate gewähren. Man interpretiere das zuletzt unterbreitete Angebot als »Provokation, und das werden sich unsere Mitglieder, die Tag für Tag zum Unternehmenserfolg beitragen, nicht einfach so bieten lassen«, wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert.

Die Deutsche Post DHL Group hatte Anfang August gute Geschäftszahlen für das vergangene Quartal gemeldet. Insgesamt legte der Umsatz des Logistikkonzerns zwischen April und Juni um rund drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro zu. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn erhöhte sich sogar um 14,6 Prozent auf 525 Millionen Euro. Wachstumstreiber war insbesondere der E-Commerce-Boom in der Coronakrise, der das Paketgeschäft anheizte. (dpa/jW)