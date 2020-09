Auf den Knien

Joe Nicholson/USA TODAY Sports via Reuters Eric Reid, Colin Kaepernick und Eli Herold (v. l. n. r.) knien aus Protest gegen die Polizeigewalt in den USA vor dem Spiel während der Nationalhymne nieder (Seattle, 25.9.2016)

Die profitabelste Liga der Welt geht mit einem Coronaregelwerk in die neue Saison, das sich stellenweise originell ausnimmt. So müssen die Spieler der American-Football-Liga NFL, nachdem sie 60 Minuten lang miteinander gerungen und aneinander gezerrt haben, unmittelbar nach dem Schlusspiff sechs Fuß Abstand halten, also gut 1,80 Meter. Und auch der Trikottausch nach der Partie ist verboten. »Das ist verdammt bescheuert«, findet nicht nur Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans.

DIn 26 der 32 Stadien, allesamt riesige Schüsseln, werden die Tribünen bis auf weiteres menschenleer sein. In die übrigen sechs darf nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern, so auch beim Auftaktspiel zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Texans (Freitag, 2.20 Uhr MESZ).

Sicherlich werden die Football-Profis gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren, wie das zuvor schon Basketballer, Baseballer und Fußballer getan haben. Der Kniefall während der Hymne, lange bei Ligaboss Roger Goodell verpönt, dürfte zum Standard werden. »Wir haben den Spielern früher nicht zugehört und ermutigen sie nun, ihre Botschaften zu verbreiten und friedlich zu protestieren«, sagte der Goodell zuletzt, und ergänzte: »Black lives matter.«

Der Kulturwandel hätte gut mit der Rückkehr des Quarterbacks Colin Kaepernick einhergehen können, der die »Take a Knee«-Proteste vor vier Jahren anstieß und damals postwendend bei den San Francisco 49ers entlassen wurde. Aber kein Team wollte ihn verpflichten. Immerhin wird er im Videospiel »Madden 21« aufs Feld zurückkehren. »Colin Kaepernick ist einer der besten Free Agents im Football und hat Stammpotential auf der Quarterback-Position«, teilte der kanadische Hersteller EA am Dienstag (Ortszeit) mit. »Millionen von Madden-NFL-Fans« wollten ihn wieder im Spiel sehen.

Alle 24 Stunden sollen die Spieler auf Corona getestet werden. Bisher waren von 44.510 Proben nur acht positiv. Allerdings gehen die Teams auch erst in dieser Woche auf Reisen. Einige Spieler zogen die »Opt-out-Option« und legen eine Pause ein. NFL-Champion Laurent Duvernay-Tardif etwa geht lieber weiter seinem »Nebenjob« als Arzt nach. (sid/jW)