Geschmacks-frage

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Entscheidung des Presserats zugunsten der kritisierten Taz-Kolumne zur Polizei scharf kritisiert. Dass das Gremium keinen Verstoß gegen den Pressekodex sehe und die Äußerungen für eine »Geschmacksfrage« halte, sei eine »unerträgliche Verharmlosung«, schimpfte Seehofer am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Presserat sieht das Gedankenspiel der Autorin, dass Polizisten am besten auf einer »Mülldeponie« als Arbeitsplatz aufgehoben seien, von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Gremium hatte 382 Beschwerden gegen die im Juni veröffentlichte Kolumne als unbegründet zurückgewiesen. Die Polizei als Teil der Exekutive müsse sich scharfe Kritik gefallen lassen. (AFP/jW)