Pädagogik auf schwäbisch

Robert Michael/dpa Auflagenalltag: Schülerinnen und Schüler tragen Mundschutz vor Klassenräumen (Dresden, 20.4.2020)

Die schwarz-grüne Landesregierung unter Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg zeigt sich in Sachen Infektionsschutzgesetz wenig liberal. Verstöße gegen die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot werden nicht nur in Bus und Bahn, in Supermärkten und Geschäften oder bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit hohen Bußgeldern geahndet. Auch Schüler sollen blechen, wenn sie auf dem Pausenhof ein Gebot missachten. Das geht aus dem aktuellen Bußgeldkatalog hervor, den die Landesregierung kurz vor dem Schulbeginn veröffentlicht hatte.

Laut der zugrundeliegenden baden-württembergischen Coronaverordnung müssen Schüler ab der fünften Klasse im gesamten Schulbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nur wenn sie im Unterricht auf ihren Plätzen sitzen, dürfen sie diese abnehmen. Wird ein Schüler auf dem Pausenhof ohne Maske erwischt, droht ihm laut neuestem Bußgeldkatalog des Landes eine Geldstrafe zwischen 25 und 250 Euro. Das Ordnungsamt soll die Einhaltung der Verordnung kontrollieren. Im Regelfall erhebe es 35 Euro pro Verstoß, heißt es. Ob und wie die Höhe der Strafe bei wiederholten Vergehen steigt, geht nicht aus dem Katalog hervor.

Das Vorgehen erscheint rechtlich fragwürdig, vor allem wegen der fehlenden Altersangabe. Kinder unter 14 Jahren sind noch nicht strafmündig. Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) schließt das Verhängen von Geldbußen gegen sie aus. Doch auch ältere Jugendliche unter 18 Jahren dürfen danach nicht pauschal bestraft werden. Das Amt müsste zuerst prüfen, ob ein Betroffner »(…) reif genug ist, das Unrecht oder die Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.« Auch an die Eltern können sich die Ordnungsbehörden in diesem Fall nicht wenden. Denn ist ihr minderjähriges Kind in der Schule, obliegt die Aufsichtspflicht dem Personal der Einrichtung.

Für den Coronabußgeldkatalog fühlten sich weder das Innenministerium noch das Finanzministerium zuständig. Der Sprecher des ersteren, Renato Gigliotti, erklärte auf jW-Nachfrage, dass es hier um das Infektionsschutzgesetz gehe und der Bereich Gesundheit dem Sozialministerium unterstellt sei. Dessen Sprecher Markus Jox stellte zunächst klar, dass bisher auch strafmündige Schüler ab 14 Jahren ohne weiteres ein Bußgeld erhalten hätten. Jüngere könne man selbstverständlich nicht belangen, auch wenn im Bußgeldkatalog allgemein von »Schülern« ohne Altersangabe die Rede sei. Denn einziger Adressat sei in jedem Fall der oder die Betroffene selbst, so Jox. Ferner regele die Vorschrift nicht, dass jemand zwingend zu bestrafen sei. Dies und die festgesetzte Höhe der Geldbuße obliege »dem pflichtgemäßen Ermessen der Behörde«, so Jox. Dabei müsse das Amt »das Ausmaß der Gefährdung der öffentlichen Gesundheit«, eine etwaige »Uneinsichtigkeit des Betroffenen« oder »eine rücksichtslose Tatbegehung« berücksichtigen. Jox verwies zudem auf eine Gesetzesregel, wonach Belangten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse »Erleichterungen« gewährt werden könnten. Demnach könne der Bußbetrag auch gestundet werden.

Hintergrund ist eine verschärfte Verfolgung von Verstößen gegen die Coronabeschränkungen. Zuvor hatten sich Bund und Länder bei einer gemeinsamen Beratung darauf geeinigt. Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt verhängen seither alle Bundesländer Bußgelder von mindestens 50 Euro gegen Menschen, die an bestimmten Orten, wie in Bahnhöfen, Zügen oder öffentlichen Einrichtungen, keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder den Abstand von 1,5 Metern zu einer anderen Person nicht einhalten. In Baden-Württemberg mussten Betroffene schon zuvor mindestens 100 Euro abdrücken, bei wiederholtem Verstoß bis 250 Euro.