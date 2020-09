Postler bereit

Marius Becker/dpa

Nachdem die Unternehmerseite in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Deutschen Post AG am 3./4. September kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hatte, rief die Gewerkschaft die Beschäftigten am Mittwoch unter anderem in Köln (Foto) zu Warnstreiks während der gesamten Schicht auf, um Druck auf den Konzern auszuüben. »Die DP AG will ihre Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung von nur 1,5 Prozent für zwölf Monate abspeisen. Das ist eine Provokation«, wurde die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis am Mittwoch in einer Mitteilung zitiert. (jW)