»Soziales Lernen geriet in den Hintergrund«

picture alliance / dpa Wie soll man als Kind glücklich sein, wenn sich alles nur um Geld und Kommerz dreht? (Münchner Oktoberfest, 21.9.2013)

Das UNICEF-Forschungszentrum »Innocenti«, das dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen angehört, hat in einer neuen Studie herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland weniger mit ihrem Leben zufrieden sind als in anderen Industrieländern. Wie kommt es dazu?

Die Zufriedenheit von Kindern bezieht sich auf das psychische, körperliche, schulische und soziale Wohlbefinden. Der Wohlstand, der in einem Industrieland herrscht, stellt keine Garantie für ein gutes Aufwachsen aller Kinder dar. Entscheidend ist, welche Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten sie in der Gesellschaft haben. Zu ihrem Wohlbefinden gehört nicht nur, dass sie materiell abgesichert sind, sondern es spielt auch eine große Rolle, wie sie selbst ihre Möglichkeiten einschätzen. Da sagen in Deutschland 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen, sie seien zufrieden.

Nun könnte man meinen, dies sei doch ein recht guter Wert. Tatsächlich bedeutet es aber, dass beispielsweise jeder vierte 15jährige nicht zufrieden ist. In der Schweiz sind es dagegen immerhin 82 Prozent der Mädchen und Jungen, in Frankreich 80 Prozent, in den Niederlanden sogar 90 Prozent, die zufrieden sind. Damit liegen letztere zusammen mit Dänemark und Norwegen in bezug auf das Wohlbefinden von Kindern auf den ersten drei Plätzen unter 41 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, und der EU. Deutschland liegt im internationalen Vergleich nur im oberen Mittelfeld, auf Rang 14.

Wie ist die relativ große Unzufriedenheit hierzulande zu erklären?

Wie zuversichtlich die Kinder und Jugendlichen sind, ist Ausdruck davon, wie sie auf sich selbst und auf ihre Zukunft schauen. Möglicherweise steht das eher schlechte Ergebnis in Deutschland auch im Zusammenhang mit der Art, wie die Erwachsenen sie auf die Zukunft vorbereiten. So spielen dabei die Ängste und Sorgen der Eltern eine Rolle. Etwa wenn sie ihren Kindern vermitteln: Wenn du etwas nicht so gut wie erwartet machst, wirst du es später schwerhaben. Sie könnten umgekehrt positiv sagen: Wenn du es gut machst, hast du sehr viele Möglichkeiten. Hierzulande warnen Eltern, Schule und Öffentlichkeit die Kinder häufig: Sei vorsichtig, riskiere lieber nichts.

Inwiefern spielt die ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums eine Rolle, etwa bei Kindern, deren Eltern durch Hartz IV oder niedrige Löhne an den Rand gedrängt sind?

Mit Sicherheit spielt es eine Rolle bei der kindlichen Zufriedenheit, wenn sie in ihrem sozialen Leben ständig benachteiligt werden. Diese Studie enthält aber keine Daten zum sozialen Status. Aber auch aus dem internationalen Vergleich lassen sich Schlüsse ziehen: Zum Beispiel hat die Türkei einen sehr niedrigen Wert mit 53 Prozent Zufriedenheit der Kinder, gefolgt von Japan und Großbritannien. In diesen Ländern sind die sozialen Unterschiede relativ groß. Wenn Kinder so aufwachsen, dass sie ständig erleben müssen, dass ihnen andere voraus sind, ist das schlecht für das Selbstvertrauen. Zudem sind kulturelle Faktoren entscheidend. Spanien und Griechenland sind in der Krise, haben weniger Wohlstand als Deutschland – aber aufgrund des dort vermittelten Gemeinschaftsgefühls dennoch bessere Werte.

Könnte der Hintergrund hierfür sein, dass in der deutschen Gesellschaft Grundüberzeugungen wie Solidarität kaum vermittelt werden?

In der Tat geht es darum, sich wieder stärker auf den Zusammenhalt zu beziehen. Damit Kinder wahrnehmen können: Auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, ist man damit nicht alleine. Sie sind gemeinsam zu lösen.

Was muss sich aus Sicht von UNICEF ändern?

Die deutschen Kinder schneiden auch bei der Frage »Traust du dir zu, leicht Freunde zu finden?« relativ schlecht ab, sind damit im internationalen Vergleich im unteren Drittel. Während sie nach dem Schock der PISA-Studie in den vergangenen Jahren beim Lesen, Rechnen, Schreiben aufholen konnten, ist das soziale Lernen offenbar in den Hintergrund geraten. Wir sind der Meinung, dass soziale Kompetenzen in den Schulen stärker gefördert werden müssen. Es muss mehr über Kinderrechte gesprochen werden, und im Schulalltag müssen Kinder lernen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.