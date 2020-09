Erfurt. Der Aufsichtsrat des FC Rot-Weiß Erfurt hat seinen Präsidenten Dieter Steiger des Amtes entbunden, wie der Verein am Montag bekanntgab. Als Grund nannte der Aufsichtsrat in einer Pressemitteilung, Steiger sei seinen Aufgaben als Präsident nicht nachgekommen, etwa das Präsidium weiter zu besetzen und Förderanträge zu bearbeiten. Außerdem wurde Steiger in der Mitteilung »negatives Auftreten im Außenverhältnis« vorgeworfen. Am Freitag war bereits Peter Kästner als Vizepräsident zurückgetreten. Sowohl Steiger als auch Kästner waren erst Anfang Juli in ihre Ämter gewählt worden. Als neuen Präsidenten ernannte der Aufsichtsrat den Erfurter Unternehmer Lars Fuchs. (jW)