Versuchungen

Er war mehrere Jahre die Hauptstimme der US-Band The Temptations – nun ist der R-’n’-B-Sänger Bruce Williamson gestorben. Er erlag mit 49 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie sein Sprecherteam am Montag der US-Zeitschrift USA Today mitteilte. Die Temptations hätten einen ihrer »Brüder« verloren, sagte Otis Williams (78), der die Band 1961 in Detroit mitgegründet hatte und das letzte aktive Gründungsmitglied ist, laut USA Today. Der gebürtige Kalifornier Williamson hatte seine Gesangskarriere in einer Kirche begonnen, danach sang er lange Zeit in Las Vegas in verschiedenen Shows auf dem Las Vegas Strip, der berühmten Casino-Meile. Erst 2006 stieß er zu der legendären Soulband, dafür musste er vor allem Williams überzeugen, der ihn zunächst für »zu groß und zu jung« für die Temptations hielt. Bis 2015 stand er mit der Gruppe auf der Bühne. In den 1960er und 1970er Jahren hatten die Temptations und deren Label Motown mit Hits wie »My Girl«, »I Can’t Get Next to You« und »Papa Was a Rollin’ Stone« ihre größten Erfolge. 1989 wurde die Band in die »Rock and Roll Hall of Fame« aufgenommen. (dpa/jW)