Toelcke, Küchenmeister, Leisegang

In den 60er und 70er Jahren war Weber fast allen DDR-Fernsehzuschauern bekannt. Der Hamburger Kriminalist quittierte den Dienst, weil er sich nicht korrumpieren lassen wollte, und wurde Privatdetektiv. Der Schauspieler Werner Toelcke, der an diesem Sonnabend 90 Jahre alt geworden wäre, hat sich den Weber auf den Leib geschrieben und in sechs Mehrteilern gespielt. Und in Taschenbuchkrimis hat er ihn auch verewigt. Manch Zuschauer fragte sich, was Webers Vorname war. »Wenn Weber in Dialogen danach gefragt wurde, erwiderte er stets, es gäbe keinen«, erläuterte Toelcke. »Sagen Sie einfach Weber, meinte er dann, Weber genügt.« Der in Hamburg geborene Schauspieler studierte in Weimar, spielte Theater u. a. in Dresden und Erfurt, ehe er 1964 Mitglied des DFF-Ensembles wurde. 1984 verließ er die DDR, um in die alte Heimat zurückzukehren, wo er bis zu seinem Tode 2017 als Autor weiterarbeitete.

Auch der Schriftsteller Claus Küchenmeister, der am Montag 90 geworden wäre, studierte nach dem Krieg in Weimar. Der Berliner hatte die Eltern früh verloren. Sein Vater, der Kommunist Walter Küchenmeister, wurde als Mitglied des Widerstandskreises, der als »Rote Kapelle« bekannt wurde, 1943 hingerichtet. Claus Küchenmeister lernte beim Studium am Deutschen Theaterinstitut seine Frau Wera kennen, und als Duo wurden Wera und Claus Küchenmeister ein Autorenpaar, das für Jahrzehnte auf dem Gebiet des Kinderbuches wie auch als Szenaristen bekannt war. Sowohl historische Stoffe, darunter »KLK an PTX – Die rote Kapelle« (1970) mit Harry Pietzsch als Walter Küchenmeister, als auch Literaturadaptionen wie »Aus dem Leben eines Taugenichts« (1973) mit Dean Reed stammten aus der Feder der Küchenmeisters. Wera Küchenmeister starb 2013, Claus Küchenmeister, der auch als Schauspieler und als Hochschullehrer tätig war, folgte ihr 2014.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Leute der Gruppe Keimzeit mal ein Lied der Küchenmeisters gesungen haben (das bekannteste ist »Wer möchte nicht im Leben bleiben«), denn sie schreiben selber gerne. Am eifrigsten ist dabei Norbert Leisegang, der Mitbegründer und Frontmann der Gruppe. Die wurde von ihm und den Geschwistern Marion, Roland und Hartmut Leisegang 1980 als »Jogger« gegründet, als ihre Heimatstadt noch Belzig hieß und kein Bad war. Neben dem Diplomlehrer Norbert, der am Sonntag seinen 60. feiern kann, ist Bassist Hartmut bis heute dabei. »Irre ins Irrenhaus – die Schlauen ins Parlament« war eine Zeile von Norbert, die 1990 bei ihrem Erscheinen vielen Hörern aus dem Herzen sprach. Inzwischen hat sich Keimzeit – Kling Klang – weiterentwickelt, auch musikalisch, und tritt beispielsweise gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg auf. Hoffentlich bald wieder!