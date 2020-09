Deutsche Exporte legen zu

Uwe Anspach/dpa Die Ausfuhren steigen wieder, vom Allzeithoch sind Unternehmen hierzulande indes noch weit entfernt (Wiesloch, 22.7.2020)

Die exportierenden Unternehmen in Deutschland sind noch weit entfernt von ihrem exorbitanten Allzeithoch. Der Juli brachte zwar im Vergleich zum Vormonat im dritten Monat in Folge steigende Zahlen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Mit einem Ausfuhrwert von 102,3 Milliarden Euro lagen diese aber immer noch um elf Prozent unter denen von Juli 2019.

Im Juli wurden 4,7 Prozent mehr Waren ins Ausland verkauft als im Juni. Von April zu Mai 2020 hatte es ein Exportplus von neun Prozent gegeben, von Mai zu Juni gar einen Zuwachs um 14,9 Prozent. Die Vizepräsidentin des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Ines Kitzing, kommentierte: Der deutsche Außenhandel sei »noch lange nicht zurück auf dem Vorkrisenniveau«. So liegen die Ausfuhren immer noch um 12,1 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 – dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen.

Je nach Handelspartner waren die Exporte im Juli unterschiedlich stark beeinträchtigt: Während Ausfuhren aus der BRD nach China zum Vorjahresmonat nur um 0,1 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro sanken, nahmen die Exporte in die USA um 17 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro ab. Die Exporte in das Vereinigte Königreich verzeichneten im Juli einen Rückgang um 12,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

Die Einfuhren nach Deutschland lagen im Juli insgesamt bei 83,1 Milliarden Euro. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Juni 2020, aber 11,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) schraubt seine Erwartungen an das laufende Jahr angesichts der Coronapandemie deutlich herunter. Wie die Organisation am Dienstag mitteilte, rechnet sie mit einem zweistelligen Rückgang der Produktion. In den ersten sieben Monaten sei der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau real um 16 Prozent gesunken, die Produktion lag real um 14 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr 2020 prognostiziert die Branche mit einem Produktionsrückgang von 17 Prozent. (dpa/jW)