Nicht nur Schnecken in Bierfallen

»Wir sind vier / und wir lieben Bier.« Mit diesen Worten begegnete ein munterer Schneckenchor, angelockt vom Wohlgeruch des Hopfens, bei der Eröffnungspremiere des Grips-Theaters seinem Publikum. Das Berliner Theater, das seit 50 Jahren den Anspruch erhebt, emanzipatorische Bühnenkunst für Kinder und Jugendliche zu machen, hat am vergangenen Sonnabend nach mehreren Verschiebungen Esther Beckers Stück »Das Leben ist ein Wunschkonzert« zur Uraufführung gebracht. Während Kinder in Schulklassen bereits wieder über Stunden dicht an dicht sitzen, haben zurzeit nur gut 30 Personen die Möglichkeit, Aufführungen in der Nebenspielstätte im Podewil zu besuchen.

Beckers Stück, ausgezeichnet mit dem Berliner Kindertheaterpreis 2019, richtet sich an Kinder ab acht Jahren und wagt die Auseinandersetzung mit dem hochsensiblen Thema Alkoholismus, dem die Autorin sich nicht ohne Humor nähert. Die erwähnten Schnecken dienen als einleuchtende Metapher: Nicht nur sie lassen sich in Bierfallen locken, die ihr Ende bedeuten.

Im Zentrum der 80minütigen Inszenierung (Regie: Frank Panhans) steht die Figur Anna, deren Eltern Alkoholiker sind. Die Schwierigkeiten, die sich aus ihren Lebensumständen ergeben, werden spielerisch ins Bewusstsein gerufen: Wer kümmert sich um das Essen? Wer organisiert den Weg zur Schule? Was wird einem Kind zugemutet, das die Verantwortung für die eigenen Eltern übernehmen muss? Und doch gelingt es Becker, ihre Geschichte mit Leichtigkeit zu erzählen. Immer wieder wird auch Zuversicht deutlich: Anna erfährt Unterstützung durch ihre Freundin und durch eine Nachbarin; auch die Freundschaft zu ihrem Haustier, einer Schnecke, ist ein zentrales Thema.

Besonders sorgsam ausgearbeitet ist das Motiv der Scham. Die Sucht der Eltern isoliert das Kind in gewisser Weise sozial; erfundene Ausreden gehören zu seinem Alltag. Letztlich muss Scham auch überwunden werden, um Hilfe zu rufen und zuzulassen.

Bühnen- und Kostümbildner Jan A. Schroeder hat einen bespielbaren Dschungel kreiert und die vier Darsteller in übergrelle Kostüme gesteckt. Besonders überzeugend ist der Musiker Wieland Möller, der sich auf der Bühne punktgenau zwischen den Instrumenten hin und her bewegt und einen atmosphärischen Klangteppich webt, der die gesamte Vorstellung trägt.

Die Ensembleschauspieler wechseln ideenreich die Rollen und finden verständliche Bilder für die Fabel. An manchen Stellen – die Gefahr besteht immer, wenn erwachsene Schauspieler Kinder auf der Bühne verkörpern – droht die Darstellung allerdings ins Peinliche zu kippen. Einige Illustrationen sind überdeutlich geraten, und neben Anerkennung für die Beschäftigung mit dem Problemfeld bleibt nach dem verdienten Schlussapplaus die Frage, ob die Kunst hier zugunsten der Sozialpädagogik zu weit in den Hintergrund rücken musste.