Notfalls ohne Brüssel

Ben Stansall/AFP/Pool via REUTERS »Den ›Brexit‹ fertigbringen«: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson während des Wahlkampfs in einem Bagger (Uttoexeter, 10.12.2019)

Ende des Jahres wird Großbritannien im Zuge des »Brexits« den Binnenmarkt der Europäischen Union verlassen. Bis es soweit ist, gilt noch ein Übergangsabkommen zwischen London und Brüssel. An diesem Dienstag kommen in der englischen Hauptstadt die beiden Parteien zur neuesten Verhandlungsrunde zusammen, um über ein mögliches Freihandelsabkommen nach dem Ausscheiden der Briten aus der EU zu verhandeln.

Die Gespräche waren in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Am Sonntag setzte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson die Gesprächspartner unter Druck: Es ergebe keinen Sinn, die Verhandlungen weiterzuführen, wenn bis zum 15. Oktober kein Deal stehe. Das sei aus britischer Sicht nicht weiter schlimm, der »No Deal« wäre ein »gutes Ergebnis für Großbritannien«, wurde Johnson am Montag von den britischen Medien zitiert.

Tatsächlich scheint sich die Regierung in London auf ein Scheitern der Verhandlungen vorzubereiten. Am Mittwoch soll im Unterhaus der Entwurf eines Gesetzes eingebracht werden, das den Titel »Innerer Markt« trägt. Mit dessen Hilfe sollen ab dem Jahr 2021 die innerbritischen Handelsbeziehungen geregelt und organisiert werden. Am Sonntag veröffentlichte die britische Tageszeitung Financial Times (FT) Aussagen von Personen, die an der Formulierung des Gesetzentwurfs beteiligt gewesen sein sollen. Demnach plane die britische Regierung, Teile des mit der EU Austrittsvertrages zu konterkarieren. Im Mittelpunkt stehe dabei der Umgang mit staatlichen Hilfen und Subventionen für Unternehmen.

Das Austrittsabkommen sieht unter anderem vor, dass die EU unterrichtet werden muss, sobald die britische Seite Staatshilfen für die nordirische Wirtschaft plant. Laut FT werde durch das Gesetz dem britischen Wirtschaftsminister die alleinige Vollmacht über die Entscheidung gegeben, ob Brüssel unterrichtet wird oder nicht. Der Austrittsvertrag verpflichtet nordirische Unternehmen außerdem summarische Ausfuhrerklärungen zu erstellen, wenn diese in andere Teile Großbritanniens exportieren wollen. Im neuen Gesetzentwurf sei davon nichts mehr zu lesen, so die FT.

Insgesamt hat sich der Ton zwischen London und Brüssel am Wochenende verschärft. Während der britische Chefunterhändler David Frost über die Medien ausrichten ließ, dass Großbritannien »nicht zu einem Klientenstaat der EU werden« würde, drückte dessen EU-Pendant Michel Barnier am Montag seine »Besorgnis« über die Pläne Großbritanniens aus. Die im Austrittsabkommen festgelegten Regelungen seien nicht nur eine Vorbedingung für den weiteren Frieden auf der irischen Insel, sie seien auch eine Vorbedingung für »eine einheitliche und kohärente Wirtschaft für die gesamte Insel, und dienen dem Respekt des gemeinsamen Marktes«, zitierte ihn die britische Tageszeitung Guardian. Der irische Außenminister Simon Coveney twitterte am Montag zu den mutmaßlichen Plänen Großbritanniens: »Das wäre eine sehr unweise Vorgehensweise.«

Für die Londoner Regierung geht es bei dieser Auseinandersetzung jedoch nicht nur um die EU, sondern auch um die »Union« auf den eigenen Inseln. Als »Union« wird im patriotisch-konservativen Duktus die Einheit der britischen Nationen England, Schottland, Wales und Nordirland unter der Flagge der britischen Krone verstanden. Wenn die Regierung nach größeren Freiheiten für staatliche Interventionen in der Wirtschaft strebt, dann tut sie das auch, um die politische Kontrolle der Londoner Zentralregierung über potentiell abtrünnige Landesteile zu stärken.

Das stößt vor allem im nationalistisch-schottischen Lager auf Ablehnung. Dort fürchtet man einen »Power grab«, also eine Art Londoner Griff nach Macht über die schottische Wirtschaftspolitik. Ian Blackford, der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP im britischen Unterhaus, sagte dazu in einer Stellungnahme am Montag: »Indem Großbritannien Schottland einen katastrophalen ›No Deal Brexit‹ gegen seinen Willen aufzwingt, beweist der Premierminister wieder einmal, dass man ihm nicht vertrauen kann, und unterstreicht damit die Notwendigkeit einer Unabhängigkeit Schottlands.«