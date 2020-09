Säbelrasseln gegen Russland

Markus Schreiber/AP POOL/dpa Kanzlerin Angela Merkel hat sich der aggressiven Haltung des Außenministers angeschlossen

Die Bundesregierung hält sich den Weg für Sanktionen gegen das Gaspipelineprojekt »Nord Stream 2« offen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei der Ansicht, »dass es falsch ist, etwas auszuschließen«, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Momentan sei es aber noch zu früh, die Frage nach Konsequenzen zu beantworten.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Wochenende mit Konsequenzen für das Projekt gedroht: »Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu ›Nord Stream 2‹ zu ändern«, hatte Maas zu Bild am Sonntag gesagt. Seibert teilte dazu am Montag mit, die Kanzlerin habe sich der Äußerung des Außenministers angeschlossen.

Seibert verwies zudem darauf, dass derzeit auf EU-Ebene an einer gemeinsamen Reaktion gearbeitet werde. Nun sei es zunächst Aufgabe Russlands, sich zu dem Fall des mutmaßlich vergifteten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zu erklären: Dies sei die »klare Erwartung« der Bundesregierung an Moskau.

Die russische Regierung reagierte nüchtern auf den verschärften Kurs Berlins. Sprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax dazu: »Wir verfolgen derartige Erklärungen und stellen fest, dass jede neue Erklärung mit zwei anderen beantwortet wird, die die Absurdität dieser Vorschläge belegen.« Vorwürfe, wonach die russische Regierung hinter einem Attentat auf Nawalny stecke, wies Peskow als »absurd« zurück. Auf die Frage, ob er Risiken sehe, dass der Bau von »Nord ­Stream 2« nicht beendet werde, antwortete Peskow mit »Nein«.

Der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, sagte, es sei »dringend notwendig«, Druck auf die russische Seite zu machen, um dieses Verbrechen aufzuklären. »Nicht notwendig« seien aber Sanktionen gegen ein Land, bei denen »die ganze Bevölkerung in Geiselhaft« genommen werde. »Deswegen sind wir nicht dafür, das Projekt Nord Stream 2 einzustellen«, so Riexinger.

Unterdessen holten Ärzte an der Berliner Charité Nawalny aus dem künstlichen Koma. Dessen Gesundheitszustand habe sich verbessert, erklärte die Charité am Montag. Nawalny reagiert demnach bereits auf Ansprache.