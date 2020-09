Krise trifft den Osten

Fabrizio Bensch/Reuters Ungewisse Zukunft: Arbeiter im Werk von BMW in Leipzig

Die Coronakrise hat die Wirtschaft in Deutschland in Mitleidenschaft gezogen – aber nicht jede Region gleichermaßen. Die IG Metall warnte am Mittwoch bei ihrer virtuellen »Betriebsrätekonferenz Ost«: Auf langfristige Sicht könnte die Krise ostdeutsche Betriebe »doppelt hart treffen«.

In einer Erklärung heißt es, die Wirtschaft in den neuen Bundesländern weise strukturelle Nachteile auf, die auf langfristiger Sicht die Krisenfolgen noch verschärfen könnten. Deshalb fordert die Gewerkschaft von der Regierung eine gezielte regionale Strukturpolitik.

»In Ostdeutschland gibt es immer noch zu viele verlängerte Werkbänke, das heißt kaum Konzernzentralen – auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung«, heißt es weiter in der Erklärung. In knapp der Hälfte der Betriebe gebe es keine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, weil diese meist an die Zentralen angebunden sind. Zwei von drei Betrieben hätten weniger als 500 Beschäftigte, und vielen kleinen und mittleren Betrieben fehlten oft die finanziellen Spielräume für notwendige Investitionen in die Zukunft und die erforderliche Qualifizierung der Beschäftigten.

Die Betriebe seien deshalb nicht ausreichend für die Aufgaben der Zukunft gewappnet. »Denn die Transformation im Osten wird nur gelingen, wenn betriebliche und regionale Antworten auf Klimaschutz, Digitalisierung, demographische Entwicklung und neue Technologien gefunden werden.« Dieser Prozess müsse seitens der Bundes- und der Länderregierungen mit »proaktiver Strukturpolitik« unterstützt werden – vor allem bei der Braunkohle, dem Energieanlagenbau und den Automobilstandorten samt ihrer Zulieferindustrie.

»Pandemie und Transformation dürfen nicht zu einer weiteren Deindustrialisierung in Ostdeutschland führen«, forderte Wolfgang Lemb, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, auf der Konferenz. Qualifizierung und Strukturpolitik müssten ineinandergreifen, »um die Rezession zu überwinden und den ökologischen Umbau zu stemmen«.

Die Gewerkschaft sieht sich selbst dabei als »Treiber und Ideengeber« in den Regionen. So verweist sie auf einen Vierpunkteplan für Sachsen, der im Juni vorgestellt wurde. Die sächsische Landesregierung habe vieles davon übernommen.

So hatte die IG Metall vorgeschlagen, in Sachsen solle eine Industrieholding aufgebaut werden, die Schlüsselbranchen und Unternehmen mit benötigtem Kapital versorgt. Die Landesregierung hatte diesen Vorschlag aufgegriffen; aber zufrieden ist die Gewerkschaft nicht mit der Umsetzung: Man hätte sich gewünscht, »dass das Land sich nicht mit der Rolle als stiller Teilhaber begnügt«, sagte Lemb. Es fehle der Mut.

Vorgeschlagen wurde dem Land Sachsen auch, das im Koalitionsvertrag vereinbarte »Sächsische Zentrum für Fachkräftesicherung und gute Arbeit« umzubauen, so dass es die Krisenbewältigung und die nachhaltige Transformation der sächsischen Wirtschaft koordinieren könne. Darüber hinaus forderte die IG Metall eine »landesweite Kampagne zur Stärkung der Mitbestimmungsstrukturen und der Tarifbindung in Sachsen«. Denn Mitbestimmung in den Betrieben sei ein wesentlicher Faktor, um die Folgen der Coronakrise abmildern zu können. »Nur mit starken Betriebsräten und einer starken IG Metall können Schutzdämme für Beschäftigte und Betriebe gebaut werden«, so Lemb; das hätten die vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen.

Die Liste der Vorschläge zur Überwindung der Coronakrise ist lang: Finanzspritzen und Darlehen für Kleinunternehmer, unbegrenzte Kredite, Steuerstundungen, Rettungsschirme bis zu einer möglichen Verstaatlichung großer Unternehmen, ein leichterer Zugang zur Kurzarbeit und ein höheres Kurzarbeitergeld. Doch: »Die vielen Milliarden an Hilfsgeldern für Unternehmen müssen an Bedingungen geknüpft werden – von Beschäftigungssicherung, Stärkung der Mitbestimmung, über Investitionslenkung und Innovationssteigerung bis hin zur Begrenzung von Dividenden und Boni, die sich einige Manager gönnen, als gäbe es keine Krise«, so Lemb.

Die Gewerkschaft hat angekündigt, künftig genau hinschauen zu wollen, ob das Hilfsgeld für Ostdeutschland auch wirklich für eine wirkungsvolle Strukturpolitik in den Regionen eingesetzt werde.