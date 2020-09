Weiter Streit um Batteriefabrik

Stefan Puchner/dpa Bundesforschungsministerin Anja Karliczek beim Besuch eines Labors 2019

Stuttgart. Trotz der deutlichen Kritik des Bundesrechnungshofs an der Vergabe des Standorts einer Batterieforschungsfabrik nach Münster ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gegen ein neues Verfahren. Zwar zeige der Bericht des Bundesrechnungshofs, dass das Vergabeverfahren fehlerhaft gewesen und gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen worden sei. Dennoch solle es nicht neu aufgerollt werden, sagte der Regierungschef am Donnerstag. »Das würde den Prozess erheblich verzögern und dem Standort Deutschland in Sachen Batteriezellenforschung schaden.« Dagegen fordert Bayern einen Neustart des Vergabeverfahrens.

Das Bundesforschungsministerium hatte im Sommer vergangenen Jahres entschieden, dass eine mit rund 500 Millionen Euro geförderte Batterieforschungsfabrik bis 2022 im nordrhein-westfälischen Münster entstehen soll. Die zuständige Ministerin Anja Karliczek (CDU) kommt aus dem nahegelegenen Ibbenbüren und war für die Standortvergabe kritisiert worden. Auch Baden-Württemberg und Bayern hatten sich beworben.

Vor dem Hintergrund der Standortvergabe forderte die haushaltspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Gesine Lötzsch, den Rücktritt der Bundesforschungsministerin. »Eine Ministerin, die sich derartig verhält, ist nicht tragbar«, sagte sie dem Radiosender MDR Aktuell am Donnerstag. (dpa/jW)