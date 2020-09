Tschechien provoziert China mit Besuch in Taiwan

Ann Wang/Reuters Symbolik ist alles: Der tschechische Senatspräsident Milos Vystrcil und der Außenminister der taiwanesischen Administration Joseph Wu am Donnerstag in Taipeh

Taipeh. Ungeachtet der Proteste aus Beijing hat die Präsidentin der chinesischen Insel Taiwan, Tsai Ing-wen, am Donnerstag in Taipeh den tschechischen Senatspräsidenten Milos Vystrcil empfangen. Der Besuch des Spitzenpolitikers mit einer rund 90köpfigen Delegation hat zu einer schweren Verstimmung zwischen China und Tschechien geführt. In Beijing sprach Außenamtssprecherin Hua Chunying von einer »offenen Provokation«. Die Visite ändere nichts daran, dass Taiwan »ein unabtrennbarer Teil des chinesischen Territoriums« sei. Tschechiens Senatspräsident wies vor Journalisten die chinesische Kritik zurück, wonach er eine »rote Linie« überschritten und gegen die Ein-China-Politik verstoßen habe. Tschechien und andere europäische Länder hätten ihre eigene Einstellung dazu, betonte Vystrcil.

Aus Verärgerung über den ranghohen Besuch aus Tschechien hatte Chinas Außenministerium bereits am Montag den Botschafter in Beijing einbestellt, während in Prag der chinesische Botschafter vorgeladen wurde, um die chinesischen Warnungen formell zurückzuweisen.

Taiwan wird international nur von 14 Staaten anerkannt. Mitte August hatten bereits die USA mit einem hochrangigen Besuch die Regierung in Beijing provoziert. Gesundheitsminister Alex Azar warb damals ebenfalls für mehr Anerkennung Taiwans. (dpa/jW)