Tunesien: Parlament wählt neue Regierung

Riadh Dridi / AP Photo Konnten sich einigen. Parlamentarier in Tunesien

Tunis. Das tunesische Parlament hat eine neue Regierung gewählt. Der bisherige Innenminister und neue Ministerpräsident Hichem Mechichi und sein Kabinett erhielten am Mittwoch morgen nach einer rund 15stündigen Sitzung die Stimmen von 134 der 217 Abgeordneten. 67 votierten gegen die Regierung. Sie setzt sich vor allem aus Beamten, privaten Führungskräften und Akademikern zusammen. Am Nachmittag legten Mechichi und seine 28 Minister und Staatssekretäre, unter ihnen acht Frauen, vor dem Präsidenten Kais Saied den Amtseid ab.

Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Elyes Fakhfakh im Juli hatte Staatschef Saied den parteilosen Mechichi beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Mechichi war im Februar zum Innenminister in der alten Regierung ernannt worden. Fakhfakh war bereits der siebte Premier seit dem Sturz des Machthabers Zine el Abidine Ben Ali im Jahr 2011. Am Donnerstag soll die offizielle Übergabe der Aufgaben zwischen Fakhfakh und Mechichi folgen. Dies ist das dritte Kabinett in Tunesien seit der Wahl dieses Parlaments im vergangenen Jahr. (dpa/jW)