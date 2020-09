United Airlines schickt rund 16.000 Angestellte in Zwangsurlaub

Chris Helgren / File Photo / Reuters Schickt in der Krise seine Mitarbeiter in Zwangsurlaub. United Airlines

Washington. Die US-Fluglinie United Airlines will ab dem kommenden Monat 16.370 Angestellte zwangsweise beurlauben. Wegen des Einbruchs des Reisegeschäfts infolge der Coronakrise könne United nicht an der bisherigen Mitarbeiterzahl festhalten, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Die Ankündigung des – für gewöhnlich unbezahlten – Zwangsurlaubs war auch eine Botschaft an den US-Kongress, wo in diesem Monat über ein weiteres Konjunkturpaket verhandelt wird.

Ein früheres Rettungspaket für die Fluggesellschaften, das Ende September ausläuft, enthielt im Gegenzug für Milliardenhilfen eine Klausel gegen Personalabbau. United hofft nun auf ein weiteres Rettungspaket, das solche Schritte bis Anfang 2021 unnötig machen würde. United hatte im Juli davon gesprochen, bis zu 36.000 Angestellte zwangsweise beurlauben zu müssen. Seither hätten aber »zehntausende« Mitarbeiter Angebote von unbezahltem Urlaub oder Frühverrentung angenommen, erklärte das Unternehmen. (dpa/Reuters/jW)