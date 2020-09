Auftakt der Tarifrunde enttäuscht Verdi

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Aktion von Gewerkschaftern am Dienstag vor Auftakt der Tarifgespräche in Potsdam

Berlin. Nach dem Ende der ersten Runde in den Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen am Dienstag in Potsdam, zeigte sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unzufrieden: »Der Verhandlungsauftakt war enttäuschend. Zwar haben die Arbeitgeber freundliche Worte für die Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefunden, ein faires Angebot für Lohnsteigerungen ist jedoch nicht in Sicht. Sie jammern über eine angeblich angespannte Kassenlage bis 2023 und streben eine lange Laufzeit für einen Tarifvertrag an«, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am Dienstag laut eine Pressemitteilung.

Verdi, der Beamtenbund DBB und öffentliche »Arbeitgeber« verhandeln seit dem 1. September über Einkommen der rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Die Beschäftigtenorganisationen fordern bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 4,8 Prozent mehr Lohn – mindestens 150 Euro mehr im Monat für kleine Einkommen. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich steigen. Gefordert wird die Senkung der Arbeitszeit im Osten um eine Stunde auf 39 Stunden wie im Westen. (jW)