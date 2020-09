Indien wirf China »Provokation« an Grenze vor

REUTERS/Adnan Abidi Wegen der Spannungen verbrannten Demonstranten in Neu-Delhi schon Ende Juni ein Bild des chinesischen Präsidenten Xi Jinping

Neu Delhi. Indien hat China neue »Provokationen« an der Grenze vor. Selbst während Deeskalationsgesprächen habe die Volksrepublik versucht, den Status quo an der Grenze im Himalaya zu ändern, hieß es am Dienstag aus dem indischen Außenministerium. Indien habe das verhindern können. Bereits am Montag hatten sich Neu Delhi und Beijing gegenseitig vorgeworfen, mit Truppenbewegungen an der Grenze provoziert zu haben. Vor gut zwei Monaten waren bei einem militärischen Zusammenstoß mindestens 20 indische Soldaten getötet worden. Anschließend gab es Deeskalationsgespräche von Militärvertretern. (dpa/jW)