Italien: Weniger als 1.000 tägliche Corona-Neuinfektionen

Luca Bruno/AP/dpa Entnahme von Abstrichen vor einem Mailänder Krankenhaus (25.8.2020)

Rom. In Italien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder unter die Marke von 1.000 gesunken. Am Montag verzeichneten die Behörden 996 neue bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden. Am Tag davor waren es noch 1.365 gewesen. In der vergangenen Woche hatten die Werte sogar noch höher gelegen. Am 22. August war die Marke von 1.000 neuen Fällen pro Tag in Italien nach Monaten mit deutlich niedrigeren Werten überschritten worden. Anschließend sank der Wert kurz unter 1.000, um dann auf mehr als 1.400 zu klettern. Der Anstieg verstärkte in dem Land, das ab Februar besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffen worden war, die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Die Zahl der Todesfälle stieg am Montag um 6. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten liegt damit bei 35.483. Insgesamt registrierte das Land bisher fast 270.000 Infektionsfälle. (dpa/jW)