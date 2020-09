Vom Quälgeist zum Partner

Maurizio Gambarini/dpa »Lebendiges Analyse-Tool«: Potas-Kommission im Mai 2017 (Reinhard Wendt, Mirjam Rebel, Bernd Strauß, Britta Heidemann und Urs Granacher)

Potas klingt wie der Name eines Arzneimittels. Die Abkürzung steht für Potentialanalysesystem und bezeichnet ein neuartiges Instrument zur Dauerevaluierung des bundesdeutschen Spitzensports. Es soll entscheiden helfen, welche Sportart welche Förderung bekommt. Die Spezialisten von Potas waren in der Öffentlichkeit für eine Weile zurückhaltender, nachdem sie 2019 mit ihren Äußerungen für schlechte Presse gesorgt hatten: Ende vorigen Jahres hatten sie im Ranking der Sommersportverbände just den medaillenlosen Badminton-Verband auf Platz eins vor den Schützen und Leichtathleten präsentiert. Tennis, Taekwondo sowie die erfolgverwöhnten Ruderer dagegen plazierten sie am Ende der Rangfolge.

Eine Datengrundlage

Ein Arbeitsnachweis, der unvollständig wie vorschnell veröffentlicht wurde. »Betrachtet wurde damals nur, wie die Verbände strukturell aufgestellt sind. Das Kaderpotential sowie die vorolympischen und olympischen Ergebnisse von Tokio konnten damals noch gar nicht mit beurteilt werden«, erklärt rückblickend gegenüber jW Daniela Hannemann, seit März Leiterin der Geschäftsstelle in Bonn. Hätten die Sommerspiele ohne Pandemie wie geplant 2020 in Tokio stattfinden können, würde schon in den nächsten Tagen der vollständige Potas-Abschlussbericht zum Sommersport vorliegen. Den aktuellen Sachstand, vorerst ohne Olympia, will die Kommission um ihren Vorsitzenden Urs Granacher von der Universität Potsdam nun am kommenden Mittwoch im Sportausschuss des Bundestages vorstellen.

Seit drei Jahren sind die Datenerheber am Start, zum Preis von jährlich rund 700.000 Euro. Arbeitshintergrund ist das im Dezember 2016 im Bundestag beschlossene Eckpunktepapier zur Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung, schlicht Leistungssportreform genannt. Dafür soll Potas mit seinen Analysen so etwas wie die Leitplanken aufstellen, zwischen denen sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und das für Sport zuständige und ihn größtenteils finanzierende Bundesministerium des Innern (BMI) künftig bei der Förderung bewegen. »Die Potas-Kommission bewertet die Verbände und ihre Disziplinen nach sportfachlichen und sportwissenschaftlichen Kriterien in den drei Kategorien Erfolge, Potentiale und Strukturen und setzt sie in Form einer Rangliste zueinander ins Verhältnis«, erklärt Urs Granacher im Gespräch mit jW. »Dabei werden insbesondere die innerverbandlichen Rahmenbedingungen bewertet, die einen bedeutenden Einfluss auf die tägliche Arbeit von Trainern und Athleten haben und somit auch deren Leistungsentwicklung beeinflussen können.«

Damit wird den Verbänden ein Spiegel vorgehalten. Zugleich wird dem DOSB und dem BMI als den beiden Potas-Auftraggebern eine Grundeinschätzung vorgelegt für ihre jeweiligen Strukturgespräche mit den Spitzenverbänden, bei denen die einzelnen Fördersummen aus dem BMI-Etat von derzeit insgesamt 265 Millionen Euro verhandelt werden. Beim Ringen um die Fördermillionen sitzen die fünf Experten der Potas-Kommission, darunter Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, nicht mit am Tisch. »Wir treffen also keine sportpolitischen Entscheidungen«, stellt Granacher klar. »Wir liefern lediglich eine Datengrundlage als Ergänzung zu den Strukturgesprächen.«

Mit dem Material erhielten BMI und DOSB einen detaillierten und objektiven Einblick in die Strukturen der Spitzenverbände und könnten somit »die Finanzmittel im Sinne der Potentialorientierung zielführender einsetzen«. Soll heißen: Seitdem das neue Instrument mit dem sperrigen Namen als neutrale Größe zwischen Geldgeber BMI und Verteiler DOSB auftauchte, sind neue Zeiten angebrochen. Früher wurde beim Kampf um Fördermillionen gern mal etwas vorgeflunkert, wurden »Luftschlösser« versprochen. Die Neuerung wird auch dem Bundesrechnungshof gefallen. Immer wieder mahnten die Wächter des Bundeshaushalts, öffentliche Mittel im Spitzensport effizienter und transparenter einzusetzen und bahnten damit der Sportreform den Weg.

Die drei Cluster

Potas soll ein wichtiges Vehikel in diesem Prozess sein, wenngleich Analyse und Gespräche übers Geld noch nicht wie gewünscht im Gleichschritt sind. Für den Wintersport ist nach der ersten, noch mit vielen Fragezeichen behafteten Potas-Analyse von 2018 und den anschließenden Strukturgesprächen die Finanzierung bis zu den Olympischen Spielen 2022 in Beijing gesichert. Ein Rhythmus, der auch beim Sommersport angelegt war, durch die Coronapandemie jedoch durcheinandergeriet. Die Finanzierung für den Olympia-Zyklus bis 2024, unter Berücksichtigung von Potas, wird nun erst im kommenden Jahr nach den Sommerspielen festgezurrt.

Korrekturen gehörten immer wieder dazu, weiß die frühere Dortmunder Bundesliga-Handballerin Daniela Hannemann und heutige Chefin der Geschäftsstelle: »Potas ist ja kein statisches, sondern ein lebendiges Analyse-Tool, das regelmäßig weiterentwickelt wird und flexibel an den neuen Zeitplan angepasst werden muss«. Statt der 16 bzw. 13 Hauptattribute, mit denen die Verbände anfänglich untersucht wurden, wird der Fragenkatalog derzeit nochmals überarbeitet und verschlankt. Im Vergleich zur Wintersportanalyse 2018 wurden die drei Cluster mit den Etiketten »Exzellenz«, »Potential« und »Entwicklung« schon gänzlich abgeschafft. Statt dessen werden die Verbände in eine Rangliste sortiert.

Der äußere Anstoß

Erwartet werden unter anderem Antworten zu Themen wie Nachwuchsförderung, Trainingssteuerung, Traineraus- und -fortbildung, Gesundheits- und Wissenschaftsmanagement. Oder in scheinbar so simplen Dingen wie der Frage, wie es die Verbände mit der Dopingprävention halten: ob es Ansprechpartner und ein Stellenprofil dafür gibt oder für diese Position nur eine »Marionette« als Platzhalter figuriert. Nicht zu unterschätzen sei laut Granacher für die Verbände zu Beginn der »Ära Potas« der äußere Anstoß gewesen, die eigene Arbeit zu reflektieren, »vorhandene Konzeptionen und Strukturen zu überprüfen und eventuell neu zu justieren«. Selbst vermeintliche Nebenschauplätze des Spitzensports sind mittlerweile also unter der Lupe. Bis zu den nächsten Winterspielen 2022 in Peking soll das Instrument so weit verfeinert und ausgereift sein, dass die Verbände die Dauerevaluierung nicht mehr als lästige Quälerei empfinden, sondern deren Vorteile für die eigene Arbeit erkennen. Im besten Fall lernen sie Potas als Partner schätzen. »Es geht ja nicht darum, eine Menge Papier und künstlich immer mehr davon zu produzieren«, sagt Granacher. »Es geht um den Nutzen und am Ende darum, den deutschen Spitzensport erfolgreicher zu machen.«