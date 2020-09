Eskalation bei Protesten

Noah Berger/AP/dpa Hochgerüstet Protestierende auseinandertreiben: 100. Nacht der Antirassismusdemonstrationen in Portland am Sonnabend

In den USA ist es bei anhaltenden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt am Wochenende erneut in mehreren Städten zu teils schweren Zusammenstößen gekommen. In Portland im Bundesstaat Oregon sei es laut Polizei am 100. Tag der Demonstrationen zu »Tumulten und Gewalt« gekommen. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden, es habe mehrere Festnahmen gegeben. In Rochester im Bundesstaat New York setzte die Polizei Schlagstöcke, Pfefferspray und Tränengas ein, um die etwa 2.000 Demonstrierenden zurückzudrängen. Dort war der Afroamerikaner Daniel Prude im März nach einem Polizeieinsatz, bei dem er mit einer Haube über dem Kopf auf den Boden gedrückt wurde, verstorben.

Am Rande des jährlichen Kentucky-Derby-Pferderennens in Louisville stießen Anhänger der »Black Lives Matter«-Bewegung am Sonnabend in einem Park auf etwa 250 mit Pistolen und Gewehren bewaffnete Gegendemonstranten. Auch gut 250 bewaffnete Mitglieder der schwarzen Miliz NFAC marschierten zu dem von der Polizei bewachten Gelände, zogen dann aber ohne Zwischenfall wieder ab. Louisville ist einer der Brennpunkte der landesweiten Proteste. Dort starb im März die Schwarze Breonna Taylor, als Polizisten ihre Wohnung stürmten.

US-Präsident Donald Trump will derweil keine Antirassismustrainings mehr für Mitarbeiter finanzieren. Nach Angaben des Weißen Hauses wurden die Bundesbehörden angewiesen, das Geld der Steuerzahler nicht mehr für »spaltende, unamerikanische Propagandatrainingseinheiten« auszugeben. Teilnehmenden solcher Trainings sei erklärt worden, dass »praktisch alle Weißen zu Rassismus beitragen«, hieß es aus dem Weißen Haus.

Am Sonnabend wandte sich erstmals der durch Polizeischüsse in der Stadt Kenosha schwer verletzte Afroamerikaner Jacob Blake vom Krankenbett aus an die Öffentlichkeit. »Es tut weh zu atmen, es tut weh zu schlafen, es tut weh, sich von einer Seite auf die andere zu drehen, es tut weh zu essen«, sagte er in einer am Sonnabend von seinem Anwalt Benjamin Crump veröffentlichten Videobotschaft. Er habe Klammern in Bauch und Rücken, sagte Blake in dem Video, das Hunderttausende Menschen auf Twitter sahen. »Dein Leben und nicht nur dein Leben, auch deine Beine können dir einfach so genommen werden, Mann«, sagte der derzeit von der Hüfte abwärts gelähmte Blake mit einem Fingerschnippen. (Reuters/AFP/jW)