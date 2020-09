Gedenken an erstes »NSU«-Opfer

ROLAND SAUER

Rund 300 Menschen haben am Sonnabend in Nürnberg anlässlich des 20. Jahrestags der Ermordung von Enver Simsek durch die faschistische Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« demonstriert. Bei der Gedenkkundgebung zogen die Teilnehmer durch den Nürnberger Stadtteil Langwasser bis hin zum Tatort in der Liegnitzer Straße. Abdul Kerim Simsek, der Sohn des Ermordeten, legte dort ein Blumengesteck nieder. Im Anschluss sprachen unter anderem er und die Nebenklageanwältin der Familie Simsek, Seda Basay-Yildiz. (dpa/jW)