»Ein neuer Goldrausch an den Aktienmärkten«

REUTERS/Staff Blick in die Frankfurter Börse (20.8.2020)

Bis Ende vergangener Woche war zu beobachten, wie die Aktienpreise weltweit durch die Decke gehen. Ist die Krise also überstanden?

Nein. Sämtliche Fundamentalindikatoren wie Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen verdeutlichen, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist. Gegenüber dem Vorjahr krebst die Wirtschaft auf extrem niedrigem Niveau vor sich hin.

Wie erklärt sich dann der Aufwärtstrend an den Börsen?

Vor allem haben die Eingriffe der Zentralbanken und Regierungen den Märkten Auftrieb gegeben. Die expansive Fiskalpolitik wird den Nachfrageeinbruch im Privatsektor teilweise abfedern. Zudem wurde durch die Ausweitung der Anleihekaufprogramme das ohnehin niedrige Zinsniveau weiter gedrückt. Selbst bei Schrottanleihen gibt es kaum noch Renditen. Anders als in der Finanzkrise 2008/2009 erwarten die Marktakteure offenbar auch keinen baldigen Zinsanstieg, was angesichts der Tragweite der Krise wohl berechtigt ist. Das niedrige Zinsniveau führt zu niedrigeren Kapitalkosten für Unternehmen, was die Aktienpreise ebenfalls antreibt.

Ein weiterer Punkt ist, dass die »Rally« (starker und schneller Anstieg von Börsenkursen, jW) auf den Aktienmärkten vor allem von den Tech-Unternehmen getrieben wird. Viele andere Sektoren, etwa Banken und Fluggesellschaften, haben kaum Boden gutgemacht. Nimmt man die Tech-Firmen aus den Indizes, fällt der Höhenflug deutlich bescheidener aus.

Wieso performen gerade die Tech-Papiere so gut?

Die Coronakrise hat bestehende Tendenzen verstärkt, insbesondere den Trend zur Digitalisierung. Beim Ausmaß der »Rally« spielt aber auch die menschliche Irrationalität eine Rolle, der Hang zu übertriebener Euphorie. Finanzmärkte funktionieren eben nicht wie normale Märkte. Hier führen steigende Preise zu höherer Nachfrage, da weitere Steigerungen erwartet werden. Die FAANG-Aktien, also die Titel von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, stehen symbolisch für diesen »Goldrausch«. Dafür spricht auch, dass während des Sturms an den Märkten 25 Prozent des Handelsvolumens in den USA von individuellen Privathändlern getätigt wurde. Offenbar springt jetzt jeder, der immer schon mal investieren wollte, auf den fahrenden Zug auf. Der US-amerikanische Ökonom Charles Kindleberger schrieb einmal, dass man an diesem Punkt erkennt, dass es sich bei der Preisentwicklung um eine von den Fundamentaldaten losgelöste Blase handelt.

In der Theorie stellt der Aktienpreis den Gegenwartswert aller künftigen Dividenden des Unternehmens dar. Angesichts des Ausmaßes der Krise und des Einnahmeeinbruchs im Privatsektor ist jedoch fraglich, wo die Gewinne herkommen sollen, die solch exorbitante Kurse rechtfertigen. Zwar haben die Tech-Unternehmen durch monopolistische Marktstrukturen höhere Margen. Von anderen Sektoren losgelöst sind sie aber nicht. Alle Datensammlungen und die gezielteste Werbung nutzen nichts, wenn die eigenen Kunden pleite gehen oder man den Nutzern kein Geld mehr aus der Tasche ziehen kann. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis für längere Zeit weiter so in die Höhe getrieben werden kann.

Was würde ein »Börsencrash« für produzierende Unternehmen bedeuten?

Aktienmärkte sind für die Realwirtschaft selten ein hilfreicher Indikator. Auf die entscheidenden Faktoren – Nachfrage und Refinanzierungsbedingungen – haben sie nur wenig Einfluss. Aktien besitzen vor allem die reichsten zehn Prozent der Gesellschaft, und die haben ohnehin eine hohe Sparneigung. Daher wirkt sich ein Einbruch kaum auf den Massenkonsum aus. Problematisch wird es, wenn verstärkt Einzelinvestoren aus der Mittelschicht einsteigen und viel Geld verlieren.

Die Refinanzierungsbedingungen wiederum sind insofern betroffen, als der Kapitalmarktzugang für einzelne Unternehmen erschwert wird, wenn sich deren Marktkapitalisierung im freien Fall befindet. Außerdem werden Aktien als Sicherheiten auf Repomärkten (Märkte für Rückkaufvereinbarungen, jW) hinterlegt. Ein Wertverfall würde daher dazu führen, dass mehr und mehr hinterlegt werden müssen – was die Liquidität beeinträchtigen könnte. Da jedoch Staatsanleihen auf Repomärkten insgesamt eine viel bedeutendere Rolle spielen, wären auch hier die Auswirkungen eher begrenzt.