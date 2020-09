Intensive Mobilisierung

Kay Nietfeld/dpa Schwarz-weiß-roter Antrag an Donald Trump: Szene bei der Demo gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie in Berlin (29.8.2020)

Nach Erkenntnissen des deutschen Inlandsgeheimdienstes hat es in den vergangenen Monaten bundesweit mehr als 90 Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie gegeben, bei denen »Rechtsextremisten« Wortführer waren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor, aus der dpa am Sonntag zitierte.

Einer der regionalen Schwerpunkte der Kundgebungen, die in vielen Fällen allerdings nur von wenigen Dutzend Teilnehmern besucht wurden, war laut Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt. In dem Bundesland fand demnach mehr als ein Drittel aller zwischen dem 25. April und dem 10. August von Rechten durchgeführten oder dominierten Veranstaltungen statt. Im Juli fanden zwei derartige Kundgebungen in Düsseldorf und Essen statt, an denen jeweils einige hundert Demonstranten teilnahmen. Die meisten Veranstaltungen wurden den Angaben zufolge nicht von Parteien oder Vereinen angemeldet, sondern von Einzelpersonen. Einige Kundgebungen waren vorab nicht angemeldet worden.

Die Mobilisierungsaufrufe aus der rechten Szene im Vorfeld der Berliner »Querdenken«-Kundgebung am letzten Augustwochenende seien »breiter und intensiver« als etwa vor der Kundgebung am 1. August gewesen, stellte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage fest.

Unter den Demonstranten, die am 29. August in Berlin gegen die Coronamaßnahmen protestiert hatten, waren auch größere Gruppen sogenannter Reichsbürger mit entsprechenden T-Shirts, Transparenten und Sprechchören. Deutlich erkennbar waren auch kleinere Gruppen von Neonazis. Zu den Teilnehmern aus den Reihen der AfD zählten auch Mandatsträger, die dem inzwischen offiziell aufgelösten »Flügel« zugerechnet werden.

Am 29. August sei es »insbesondere der Reichsbürgerbewegung und kruden Verschwörungsideologen« gelungen, »mit ihren Fahnen, Symbolen und Losungen Teile des Aufzugs zu prägen«, sagte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke. Dies sei »eine gefährliche Entwicklung, die von der Bundesregierung weiterhin unterschätzt wird«. (dpa/jW)