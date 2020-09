Der Schauspieler Birol Ünel ist am Donnerstag im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin gestorben. In Fatih Akins Drama »Gegen die Wand« (2004) spielte Ünel zusammen mit Sibel Kekilli die Hauptrolle. Der Film gewann den Goldenen Bären der Berlinale. Auch in Akins »Soul Kitchen« spielte der in der Türkei geborene Ünel mit. »Du hattest ein Licht in dir, das mich immer überwältigt hat«, postete Akin am Freitag bei Instagram. (dpa/jW)