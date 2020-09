Unter Trumps Augen

EPA/ANDREJ CUKIC/dpa »Kosovo ist Serbien« auf Serbisch, Russisch und Englisch auf einem Wandbild in Belgrad (5.12.2016)

Am Donnerstag und Freitag (Ortszeit) sind der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Regierungschef Avdullah Hoti für Gespräche im Weißen Haus zusammengekommen. Auf der Tagesordnung stand ein Abkommen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz »zu normalisieren«, wie es aus der US-Hauptstadt hieß (ein Ergebnis stand bis jW-Redaktionsschluss noch nicht fest). Das Kosovo hatte sich 2008 völkerrechtswidrig von der Bundesrepublik Jugoslawien abgespalten. In Brüssel wurde das Treffen mit Argwohn beobachtet. Denn offiziell ist die Europäische Union damit beauftragt, den Dialog zwischen den Konfliktparteien zu begleiten.

Es ist kein Zufall, dass die Zusammenkunft im Weißen Haus stattfand: US-Präsident Donald Trump versucht vor der Präsidentschaftswahl Anfang November noch so viele außenpolitische Erfolge wie möglich zu erzielen. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel will er nun mit einer Übereinkunft zwischen Belgrad und Pristina bei den Wählern punkten. Eigentlich sollte das nun abgehaltene Treffen bereits Ende Juni stattfinden. Doch war nur wenige Tage zuvor vom EU-kontrollierten »Sondergericht für Kriegsverbrechen während des Kosovo-Kriegs« öffentlich gemacht worden, dass gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci wegen schwerer Verbrechen ermittelt werde.

Um das Ziel einer schnellen Annäherung umzusetzen, wurde bereits im vergangenen Jahr der damalige US-Botschafter in Deutschland, der Trump-Vertraute Richard Grenell, zum Sonderbeauftragten für die Friedensverhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo ernannt. Er unterstrich immer wieder, seine Initiative diene vor allem dazu, die wirtschaftliche Kooperation auszubauen – wohl wissend, dass diese auch politische Veränderungen im Sinne Washingtons nach sich zieht. Zwar hatte Grenell noch am Donnerstag auf Twitter geschrieben, die Politik solle beiseite gelassen werden, doch für ihn – ebenso wie für die EU – ist das Ziel die serbische Anerkennung der Eigenstaatlichkeit des Kosovo.

Vucic räumte in der Nacht zu Freitag vor Journalisten ein, die gegenseitige Anerkennung sei auch ein Punkt der ihm vorgelegten Verhandlungspapiere gewesen. »Ich sagte, dass wir das nicht akzeptieren können, und die Trump-Regierung handelte fair. Sie haben verstanden, dass wir das nicht annehmen können«, so der serbische Staatschef. Vucic hatte sich vor dem Treffen in der US-Hauptstadt sowohl mit Berlin wie auch Moskau abgestimmt. Am Montag telefonierte er mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, am selben Tag kam Vucic zudem mit dem russischen Botschafter in Belgrad zusammen.

Moskau und Berlin stehen – aus unterschiedlichen Gründen – dem US-Engagement in Südosteuropa skeptisch gegenüber. Russland fürchtet, die Vereinigten Staaten und die von Washington aus kontrollierte NATO könnten ihren Einfluss auf der Balkanhalbinsel noch vergrößern. Serbien steht unter besonderem Druck, denn die USA versuchen seit Jahren, Belgrad enger an die westliche Kriegsallianz zu binden. Außerdem pocht Moskau immer wieder auf die Einhaltung des Völkerrechts, das mit der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats festlegt, dass Kosovo ein integraler Bestandteil des serbischen Territoriums ist. Eine Änderung des Status bedarf somit nicht nur einer bilateralen Einigung, sondern auch einer Anpassung des internationalen Rechts.

Im Gegensatz dazu sieht die Bundesrepublik die Region als ihren eigenen Hinterhof an, in dem sie beansprucht, im Interesse der eigenen hegemonialen Ansprüche die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu diktieren. Dabei sieht sich Berlin sowohl in Konkurrenz zu den USA wie auch zu Russland und China. Die von der EU geführten Gespräche zwischen Belgrad und Pristina dienen Berlin dazu, die deutsche Vormachtstellung auf dem Balkan zu unterstreichen. Bereits am Montag sollen nun Vucic und Hoti in Brüssel erneut zusammenkommen.