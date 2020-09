Gespräche könnten beginnen

ONSC/Office of the National Security Council of Afghanistan/dpa Inhaftierte Taliban warten am 9. April auf ihre Entlassung aus dem Parwam-Gefängnis in Bagram

Innerhalb der nächsten Tage könnten in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, zum ersten Mal direkte Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban beginnen. Ein Termin dafür steht jedoch noch nicht offiziell fest.

Das Büro des Nationalen Sicherheitsrats der Regierung in Kabul hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Gefangenenaustausch zwischen beiden Seiten fast vollständig abgeschlossen worden sei. Die Aufständischen hatten das zur Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen gemacht. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Taliban und der US-Regierung war nach monatelangen Verhandlungen am 29. Februar in Doha unterzeichnet worden. Das Abkommen sah vor, dass Kabul 5.000 gefangene Aufständische im Austausch gegen 1.000 Angehörige der Regierungstruppen freilässt.

Dieser Prozess hätte vereinbarungsgemäß schon am 10. März abgeschlossen sein sollen. Die zügige Abwicklung wurde von der Regierung in Kabul jedoch immer wieder verzögert. Zuletzt ging es um die Entlassung von 400 gefangenen Aufständischen, denen besonders schwere Verbrechen vorgeworfen werden, weil sie entweder hohe Kommandofunktionen innegehabt hatten oder an großen Anschlägen beteiligt gewesen sein sollen. Schließlich erklärte Präsident Aschraf Ghani, er allein habe nicht die Macht, diese Frage zu entscheiden. Daher berief er eine »Loja Dschirga« ein, die traditionelle Versammlung von Stammesführern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten. Diese entschied am 9. August, dass alle noch Festgehaltenen freizulassen seien.

Die Regierung setzte den Beschluss in den folgenden Wochen zwar weitgehend, aber immer noch nicht hundertprozentig um. Am Ende blieben sehr wenige Gefangenen übrig, deren Zahl unterschiedlich mit sechs, sieben oder neun angegeben wird. Gegen ihre Freilassung wandten sich mehrere westliche Regierungen, hauptsächlich die von Frankreich und Australien. Angeblich sollen die Gefangenen für den Tod von Angehörigen jener Staaten verantwortlich sein. Trotz der Entscheidung der »Loja Dschirga« gab Kabul dem Druck von außen nach und gefährdet damit vielleicht den Beginn der direkten Friedensgespräche mit den Taliban.

Möglich ist aber auch, dass diese mit dem Angebot einverstanden sind, die wenigen letzten Gefangenen nach Katar auszufliegen, wo sie unter eine Art Hausarrest gestellt werden sollen. Das Emirat arbeitet auf Wunsch der USA schon seit mehreren Jahren vertrauensvoll mit den Taliban zusammen, die in Doha ihr einziges offizielles Auslandsbüro unterhalten. Aktueller Stand am Freitag nachmittag war, dass das 21köpfige Verhandlungsteam der afghanischen Regierung sich zum Abflug nach Katar bereithielt. Unbestätigten Informationen aus angeblich Taliban-nahen Quellen zufolge sollte deren Delegation sich sogar schon in Doha aufhalten.

Die Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Afghanistan, Deborah Lyons, mahnte am Donnerstag zur Eile. In einem Bericht an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äußerte sie die Befürchtung, dass durch die anhaltende militärische Gewalt in Afghanistan weiter eine »Atmosphäre des Misstrauens« herrsche, die die angestrebten Gespräche belaste. Lyons forderte beide Seiten dazu auf, die schnelle Vereinbarung einer Waffenruhe an die Spitze der Tagesordnung zu stellen.