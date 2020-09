NATO mischt mit

Virginia Mayo, Pool/AP Photo via dpa Anklage Russlands ohne Faktenbasis: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Brüssel, 26.6.2020)

Im Fall Nawalny hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag das westliche Drohverhalten noch einmal verstärkt. »Die russische Regierung muss im Rahmen einer unparteiischen internationalen Untersuchung uneingeschränkt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenarbeiten«, verlangte er nach außerplanmäßigen Beratungen mit den Botschaftern der Bündnisstaaten. »Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gebracht werden.« Die Tat sei nicht nur ein Angriff auf einen Einzelnen, sondern auch ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht, der eine internationale Reaktion erfordere. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte, nachdem die EU am Donnerstag abend Moskau offen mit Sanktionen gedroht hatte, eine Debatte über Konsequenzen aus dem »Mordversuch« an, womöglich auch seitens der Staats- und Regierungschefs.

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung unter Berufung auf die Ergebnisse einer toxikologischen Analyse von Bundeswehrexperten angegeben, Nawalny sei mit dem chemischen Nervenkampfstoff »Nowitschok« vergiftet worden. Aus der russischen Botschaft in Berlin hieß es dazu gegenüber jW: »Am 2. September 2020 wurde der Botschafter der Russischen Föderation ins Auswärtige Amt eingeladen und über den Inhalt der Erklärung der Bundesregierung im sogenannten Fall Nawalny unterrichtet. Hierbei wurden dem Botschafter jedoch keine auf Fakten basierten Unterlagen übergeben.

Von der deutschen Seite erwarten wir eine möglichst zeitnahe Antwort auf das Rechtshilfeersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft, das am 27. August 2020 an das Bundesamt für Justiz im Rahmen der Überprüfung in Sachen der Krankenhauseinlieferung von Alexej Nawalny gerichtet wurde. Wir rufen unsere Partner auf, jedwede Politisierung dieses Vorfalls zu vermeiden und sich ausschließlich auf glaubwürdige Fakten zu stützen, die hoffentlich schnellstmöglich geliefert werden. Wir rechnen mit vollwertiger Zusammenarbeit und Informationsaustausch unter Einbeziehung der bestehenden bilateralen rechtlichen Mechanismen.«

Die Berliner Justiz bestätigte am Freitag den Eingang des Rechtshilfeersuchens. (dpa/jW)