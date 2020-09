Anwältin und Kämpferin

Jean-Christophe Kahn / Reuters Gisèle Halimi (2. v. r.) bei einer Demonstration für Frauenrechte in Paris (25.11.1995)

Sie war eine bedeutende Vertreterin der französischen und internationalen Frauenbewegung. Im Alter von 93 Jahren starb Gisèle Halimi am 28. Juli 2020 in Paris. Halimi wurde bekannt als Anwältin, die FLN-Kämpfer (Front de Libération Nationale – Nationale Befreiungsfront, jW) während des Algerienkrieges verteidigte und sich später für die Liberalisierung von Abtreibungen sowie die Strafbarkeit von Vergewaltigungen einsetzte.

Als Gisèle Taïeb wurde sie am 27. Juli 1927 in La Goulette nahe Tunis geboren, doch ihre Geburt war kein Grund zum Feiern für ihre Familie. Später erinnerte sie sich, dass ihr Vater mehrere Wochen brauchte, um seinen Freunden die Geburt seiner Tochter zu gestehen – so sehr schämte er sich, ein Mädchen bekommen zu haben. Bereits früh widersetzte sich Halimi den herrschenden Verhältnissen und nahm im Alter von zehn Jahren an einem Hungerstreik teil, um sich für das Recht von Mädchen und Frauen, lesen zu lernen, einzusetzen. Mit sechzehn lehnte sie eine arrangierte Ehe ab, absolvierte anschließend ihr Jurastudium in Frankreich und kehrte nach Tunesien zurück, wo sie 1949 als Anwältin zugelassen wurde. Schon in ihrer Jugend kämpfte sie für die Unabhängigkeit ihres vom französischen Kolonialismus und Imperialismus geplagten Landes. 1956 zog sie nach Frankreich, wo sie zuvor 1949 Paul Halimi heiratete.

Im Jahr 1961 heiratete sie Claude Faux, den Sekretär von Jean-Paul Sartre. Als 1954 der Algerienkrieg ausbrach, war es für Halimi selbstverständlich, sich auf seiten von Sartre gegen den Krieg zu engagieren. 1960 übernahm sie die Verteidigung der 22jährigen Algerierin Djamila Boupacha, die beschuldigt wurde, eine Bombe gelegt zu haben, und nach ihrer Verhaftung von französischen Soldaten gefoltert und vergewaltigt worden war. 1961 wurde Boupacha zum Tode verurteilt, 1962 nach dem Ende des Krieges jedoch amnestiert.

Ohne je einer Partei anzugehören, war Gisèle Halimi zeitlebens politisch engagiert. 1965 gründete sie zusammen mit Évelyne Sullerot und Colette Audry die »Demokratische Frauenbewegung«. 1971 unterzeichnete sie das »Manifest der 343«. Die Initiatorinnen erklärten, eine Abtreibung vorgenommen und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Sie plädierten dafür, dass Frauen ihr Leben nicht länger durch heimliche, unprofessionelle Abtreibungen in Gefahr bringen sollten. Im selben Jahr gründete Halimi zusammen mit Christiane Rochefort und Simone de Beauvoir die Frauenrechtsorganisation »Choisir« (Wählen), die sich für das Recht von Frauen auf Abtreibung einsetzte.

1972 wurden die 16jährige Marie-Claire und ihre Mutter, die ihr bei einer Abtreibung geholfen haben soll, angeklagt: Beide baten Gisèle Halimi, sie zu verteidigen. Halimi nutzte diesen Prozess, um einen Präzedenzfall zu schaffen und für die Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu plädieren. Marie-Claire wurde freigelassen, ihre Mutter verurteilt, von einer Inhaftierung wurde jedoch abgesehen. Dieser Prozess wurde zu einem Meilenstein auf dem Weg zum Gesetz über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, das, lanciert von Simone Veil, im Januar 1975 verabschiedet wurde.

Kurz darauf nahm Halimi einen neuen Kampf auf. Im Mai 1978 vertrat sie zwei junge Belgierinnen, die gegen drei Männer Klage eingereicht hatten. Die Frauen waren im August 1974 beim Zelten vergewaltigt worden. Die drei Männer bestritten die Tat. Außerhalb des Gerichtssaals wurde die Anwältin gestoßen, beleidigt und bedroht. Am Ende wurden die Täter verurteilt. Auch dieser Prozess ebnete den Weg zu einem Gesetz, das Vergewaltigung als Verbrechen einstufte.

1981 zog Halimi als Abgeordnete in die französische Nationalversammlung ein. 1985 bis 1986 war sie französische Botschafterin bei der UNESCO. Im Alter entdeckte Halimi das Schreiben – zu viele Zeitgenossen baten sie, ihr bewegendes Leben zu Papier zu bringen. Zwischen 1988 und 2011 veröffentlichte sie fünfzehn Bücher. Jean-Luc Mélenchon, Vorsitzender der Partei »La France insoumise«, forderte, Gisèle Halimi im Pariser Panthéon zu bestatten, wo bereits Persönlichkeiten wie Jean-Paul Marat, Jean-Jacques Rousseau und Simone Veil beigesetzt sind.