Begehrte Algorithmen

REUTERS/Tingshu Wang Stabiler Heimatmarkt und verlorenes US-Geschäft: Werbung für Tik Tok in Beijing im August

Tik Tok läuft die Zeit davon. US-Präsident Donald Trump hat die Frist am Dienstag noch einmal bestätigt: Bis zum 15. September muss der chinesische Internetkonzern Byte Dance das milliardenschwere US-Geschäft seiner hochpopulären Videoplattform an ein US-Unternehmen verkauft haben. Ist bis dahin kein Deal unter Dach und Fach, wird Tik Tok in den Vereinigten Staaten per Verbot der Garaus gemacht. Eine Fristverlängerung ist nicht geplant, obwohl sich die Verhandlungen zuletzt verkompliziert haben: China hat vergangene Woche überraschend neue Exportbeschränkungen verhängt. Sie treffen auch Tik Tok. Damit werden die Karten neu gemischt.

Worum geht es? Nun, die offizielle Begründung Trumps für die Executive Order vom 6. August, in der er Tik Tok mit einem Verbot bedroht, ist von Experten meist nur recht eingeschränkt ernstgenommen worden. Die Begründung lautet, die Videoplattform sauge alle möglichen Daten ihrer Nutzer ab: Angaben zur Person, selbstverständlich den jeweils aktuellen Aufenthaltsort, individuelle Vorlieben beim Betrachten der Tik-Tok-Filmchen und vieles andere mehr. Die Daten würden dann auf Anforderung an die chinesische Regierung weitergeleitet. Für letzteres gibt es, wie üblich, keinen Beleg. Dies hat sich die New York Times im August von Geheimdienstlern ausdrücklich bestätigen lassen. Ersteres wiederum, Daten absaugen – das tun sämtliche Betreiber von Social-Media-Plattformen, Anbieter von Suchmaschinen, Onlinehändler, ob sie nun Facebook, Google, Amazon oder eben Tik Tok heißen. Schön ist das nicht, doch zwecks Optimierung des jeweiligen Produkts heute branchenüblich, ja sogar Voraussetzung für den Erfolg.

Stichwort Erfolg: Tik Tok hat, seit die Plattform im August 2018 die Media-App musical.ly übernahm, abgesahnt wie kaum jemand sonst. Anfang 2018 verzeichnete sie monatlich gerade einmal 55 Millionen Nutzer weltweit, elf Millionen in den USA. Allein in den Vereinigten Staaten ist die Zahl der monatlichen Nutzer seither auf rund 100 Millionen gestiegen. Weltweit sollen es nach Eigenangaben des Unternehmens sogar fast zwei Milliarden sein. Branchenexperten sind überzeugt, das Erfolgsrezept bestehe darin, wie Tik Tok seinem Publikum neue Videos vorschlage. Derlei Vorschläge liefern alle, auch die zu Google (Alphabet) gehörende Videoplattform Youtube zeigt Betrachtern ihrer Filmchen weitere Videos an – in der Hoffnung, die Nutzer binden zu können. Genau dies jedoch gelingt Tik Tok laut Fachkreisen so gut wie niemand anderem. Grundlage dafür sind komplexe Algorithmen auf der Basis »Künstlicher Intelligenz« (KI).

Die KI-Algorithmen wiederum machen Tik Tok für andere interessant. Manche, Facebook etwa, würden die Plattform wohl wegen Bedenken der Monopolbildung nicht übernehmen dürfen. Traditionellere IT-Konzerne böten dazu keinen Anlass, und so interessieren sich Microsoft und Oracle für den Kauf. Microsoft hat sich dazu – auf den ersten Blick überraschend – mit dem Handelskonzern Walmart zusammengetan. Der verdient seine Milliarden vor allem noch mit real existierenden Läden, die man zu Fuß betreten und in denen man die gewünschten Waren selbst aus dem Regal nehmen muss. In jüngster Zeit hat der Konzern allerdings begonnen, auch im Onlinehandel zu expandieren. Der gilt schließlich als Zukunftsgeschäft. Was liegt nun näher, als sich hocheffiziente KI-Algorithmen zu verschaffen, mit denen man treuen Onlinekunden zwar nicht auf individuelle Vorlieben zugeschnittene Videos, aber ganz persönlich gestaltete Warenvorschläge auf dem Bildschirm vor die begierigen Augen führen kann?

Interessenten gibt es also – und dank der Taktiken des erfahrenen New Yorker Immobilienoligarchen im Weißen Haus hatten sie bis vor kurzem auf ein Schnäppchen hoffen können: Die Verbotsdrohung drückt natürlich empfindlich auf den Preis. Dass der Präsident ganz im Mafiastil darauf besteht, ein Teil des Kaufpreises müsse an seine Regierung abgezweigt werden, galt vor kurzem bei Microsoft und Walmart als wohl noch lösbares Problem – bis am vergangenen Freitag die chinesische Regierung dazwischenfunkte. Beijing hat zum ersten Mal seit 2008 die Liste der Produkte angepasst, die nur noch mit Genehmigung der Behörden exportiert werden dürfen.

Dabei hat es einige von der Liste entfernt, darunter Impftechnologien, aber 23 neu hinzugefügt. Dazu zählen beispielsweise Drohnentechnologien, aber auch KI-Anwendungen wie Textanalyse und Spracherkennung – und Algorithmen, die auf der Grundlage von Datenanalyse Personalisierungen vornehmen, sprich solche wie die von Tik Tok. Ohne sie wäre die erfolgreiche Videoplattform aber für potentielle Käufer kaum noch interessant. Das bedeutet: Microsoft, Walmart und Co. müssen sich jetzt in Beijing und nicht mehr in Washington um die entscheidende Genehmigung bemühen. China hat, wenn man so will, den Spieß umgedreht. Tik Tok und Byte Dance freilich läuft die Zeit davon.