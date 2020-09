Erdogans langer Arm

Presidency Press Service via AP/dpa Auch in Wien und Österreich hat der türkische Präsident seine Männer und Frauen (Ankara, 18.8.2018)

Auf einen linken migrantischen Arbeiterverein im Wiener Bezirk Favoriten ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hatten am Dienstag nachmittag im Eingangsbereich des »Vereins der Arbeiter aus der Türkei in Wien« (Viyana Türkiyeli Isciler Dernegi – VTID) Feuer gelegt. Die Flammen griffen auf die Holztreppen über, so dass für die anwesenden Mitglieder und andere Hausbewohner akute Gefahr bestand. »Die Täter flohen nach der Aktion. Wir waren im oberen Stock und haben Rauch wahrgenommen. Bevor sich das Feuer weiter verbreitete, konnten wir es löschen«, berichtete der Vereinsvorsitzende Nadir Aykut laut einer Pressemitteilung. Auf den Verein habe es bereits mehrere versuchte Brandanschläge gegeben. Die VTID-Mitglieder vermuten dahinter türkische Faschisten beziehungsweise den türkischen Geheimdienst.

Das Ernst-Kirchweger-Haus (EKH), in dem sich die Räumlichkeiten des VTID und weiterer linker und migrantischer Vereine befinden, war bereits Ende Juni zur Zielscheibe von Angriffen türkischer Faschisten geworden. Hunderte Anhänger der »Grauen Wölfe« und Unterstützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatten zuerst eine von kurdischen und türkischen Feministinnen organisierte Demonstration in Favoriten angegriffen und im Anschluss zwei Tage hintereinander linke türkische und kurdische Vereine belagert und attackiert.

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte die türkische Regierung beschuldigt, hinter den Angriffen zu stecken. »Es gibt Hinweise, dass es hier türkischen Einfluss gibt – auch auf die Vereine«, erklärte der konservative Politiker bereits Anfang Juli in der ORF-»Pressestunde« mit Blick auf Verbände türkischer Nationalisten in Favoriten. Auffällig sei das taktische Vorgehen der Angreifer gewesen, die immer wieder versucht hatten, die Polizeikräfte auseinanderzuziehen und anderswo neue Brennpunkte zu schaffen, um die linke Kundgebung angreifen zu können, erläuterte der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Dienstag auf einer Pressekonferenz und sprach von »militärisch organisierten Störaktionen«. Dies sei »ein Indiz für typische nachrichtendienstliche Arbeit«. Der österreichische Verfassungsschutz hatte zudem professionell ausgerüstete »Dokumentationsteams« beobachtet, die ihre Kameras ausschließlich auf die Kundgebungen von Kurden und Linken gerichtet hatten.

Im Zuge der Ermittlungen ist es den österreichischen Behörden offenbar gelungen, einen Spion des türkischen Geheimdienstes zu enttarnen. Das gab Innenminister Nehammer auf der Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Person habe ein umfassendes Geständnis abgelegt, nun werde Anklage wegen Spionage erhoben. Der Geheimdienstzuträger sei früher in der Türkei inhaftiert gewesen. Um wieder freizukommen, habe er sich bereiterklärt, für den türkischen Geheimdienst türkeistämmige Migranten in Österreich zu bespitzeln. Die nach den Ausschreitungen in Favoriten eingerichtete Sonderkommission, der Vertreter des Verfassungsschutzes und Bundeskriminalamtes angehören, hat laut Nehammer Kenntnis von weiteren Spitzeln des türkischen Geheimdienstes. So seien 35 Personen aus Österreich bei ihrer Einreise in die Türkei festgenommen und mit Fotos, die sie als Teilnehmer von kurdischen Kundgebungen zeigten, zu Spionagediensten erpresst worden.

Der lange Arm des türkischen Präsidenten Erdogan reiche bis Wien und bis nach Favoriten, zeigte sich Integrationsministerin Susanne Raab auf der Pressekonferenz am Dienstag besorgt. Über Vereine und Moscheen werde Einfluss auf Menschen mit türkischen Wurzeln ausgeübt. Gegenüber einem Vertreter der türkischen Botschaft, der am Dienstag ins Außenministerium einbestellt wurde, teilte die österreichische Regierung ihren Unmut bezüglich der Geheimdienstaktivitäten mit. Innenminister Nehammer kündigte zudem an, das Problem »internationalisieren« zu wollen. »Europa« müsse sich gemeinsam gegen den Einfluss Ankaras wehren. So habe er bereits den deutschen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) informiert. In Deutschland soll es ein besonders engmaschiges Netz des türkischen Geheimdienstes mit bis zu 8.000 Spitzeln geben, hatte es in der im Juni ausgestrahlten ZDF-»Zoom«-Reportage »Im Dienste Erdogans« geheißen.