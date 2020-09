Benkos geile Meile

Florian Boillot Protest der Initiative Hermannplatz mit Masken von Benko (M.) Müller (r.) und Popp(l.) am Mittwoch

Mittwoch abend am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Die Marktstände werden gerade abgebaut. Dafür stellen Helfer Mikros auf und treffen Vorbereitungen für eine Aktion zum Erhalt des angrenzenden, aber bereits auf dem Gebiet des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg liegenden Karstadt-Warenhauses. Wie üblich herrscht viel Betrieb an der traditionellen Einkaufsmeile Karl-Marx-Straße.

Der aktuellen Eigentümerin von »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK), der österreichischen Signa-Holding des Immobilienmoguls René Benko, gefallen weder Gebäude noch Platz. Sie wollen an dieser Stelle das in der Nachkriegszeit erbaute Warenhausgebäude abreißen und statt dessen einen gigantischen Konsumpalast im Stil des ursprünglichen Karstadt-Hauses von 1929 errichten lassen. Alles weitgehend über die Köpfe von Anwohnern und Bezirkspolitik hinweg. Dagegen wenden sich an diesem Abend an die 200 Menschen.

Anfang August hätten den Bezirk Neukölln (330.000 Einwohner) gleich drei verheerende Ereignisse betroffen, sagt Niloufar Tajeri von der Initiative Hermannplatz: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und seine Stellvertreter Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Klaus Lederer (Die Linke) hätten sich von Signa im Gegenzug für die befristete Fortführung dreier Karstadt-Häuser in Berlin eine Absichtserklärung zur beschleunigten Genehmigung der Bauprojekte am Hermannplatz, am Ku’damm (Ex-Wertheim-Haus) und am Alexanderplatz (ehemals Centrum-Warenhaus) abringen lassen. »Hier wurde die zweifellos wichtige Rettung von Arbeitsplätzen mit baurechtlichen Fragen verknüpft«, so Tajeri. Das sei höchst fragwürdig. Zudem sei Anfang August die über den Bezirk hinaus bekannte Kiezkneipe »Syndikat« zwangsweise geräumt worden. Und nicht zuletzt habe sich erneut gezeigt, dass Politik, Polizei und Justiz unfähig sind, die Anschläge von Neonazis im Süden Neuköllns zu stoppen und aufzuklären.

Auch Ferat Kocak von der Linken Neukölln verdeutlichte, dass es um sehr viel mehr geht als um einen Neubau. Vielen sei die Umgebung schon lange zu bunt und zu divers. Sei es der Politik vor Jahren recht gewesen, dass Migranten in schäbige Altbauwohnungen in der Sonnenallee einzogen, wolle man sie jetzt verdrängen, da Investoren diesen Teil der Stadt für ihre Projekte entdeckt hätten.

Auch bei der Anhörung im Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sei am Mittwoch angeklungen, dass der Hermannplatz desolat wäre, wie Tajeri den SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz zitiert. Ebenso wolle der seit kurzem amtierende Senator Sebastian Scheel (Die Linke) Veränderungen für den Platz. Die Rednerin erklärte unter großem Applaus, dass es unmöglich sei, wenn lokale Belange kurzerhand zu Entscheidungen von gesamtstädtischer Bedeutung erklärt würden. »Die Leute vor Ort sind betroffen. Es sollte um die öffentlichen Interessen gehen – nicht um die eines Konzerns.«

Signa versucht dabei, den Anwohnern zu suggerieren, dass sie beteiligt würden: Auf großen Transparenten am Karstadt-Haus steht: »Nicht ohne euch«. In einem eigens errichteten Café neben dem Parkhaus sollen sich Interessierte ein Jahr lang mit den Plänen befassen können. Dabei handelt es sich aber nicht um ein offizielles Beteiligungsverfahren. Und so bestehen die Kundgebungsteilnehmer, aber auch der zuständige Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) auf der Planungshoheit des Bezirkes.

Und Rouzbeh Taheri von der Initiative »Deutsche Wohnen enteignen« erinnert an einen in Berlin nicht unwichtigen Aspekt: die Bauzeit. »Jahrelang wird der Hermannplatz tot sein. Kleine Läden in der Umgebung werden pleite gehen.« Schließlich stelle sich die Frage, wieso Signa viel Geld für einen gigantischen Neubau habe, während im Zuge der GKK-Insolvenz Tausende Stellen verloren gingen und Warenhäuser geschlossen würden. Für deren Weiterführung und den Erhalt der Jobs wäre das Geld besser eingesetzt. Die Initiative Hermannplatz und die mit ihr vernetzten Stadtteilinitiativen aus Neukölln und Kreuzberg wollen ihre Aktionen fortsetzen.