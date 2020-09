Neues aus der Giftküche

©Bundeswehr/Jan Neumann Das Zentrallabor der Bundeswehr raunt – und Merkel verkündet: Die Spur führt nach Moskau (Soldaten einer ABC-Einheit)

Nach den schweren Vorwürfen der Bundeskanzlerin gegen Russland wegen des angeblichen Mordversuchs an Alexej Nawalny fordern Teile der politischen Klasse eine Verschärfung der deutschen Russland-Politik. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Donnerstag, er rechne mit einer »erheblichen Verschlechterung« der Beziehungen zwischen Berlin und Moskau. Wichtig sei aber, dass diese Verschärfung von der ganzen EU mitgetragen werde.

Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Er erklärte am Donnerstag im Deutschlandfunk (DLF), der russische Präsident Wladimir Putin verstehe nur die »Sprache der Härte«. Deshalb müsse auch Frankreich seine Versuche beenden, mit Russland zu einem strategischen Sonderverhältnis zu kommen. Für die Bundesrepublik verlangte Röttgen, den Bau der Ostseepipeline »Nord Stream 2« zumindest auf Eis zu legen. Russland sei von Erdgasexporten abhängig, weshalb man Putin bei dem Thema am stärksten treffen könne. Ähnlich äußerten sich auch Politiker der Grünen.

Widerspruch zur von Röttgen und anderen »Transatlantikern« geforderten Einstellung des Pipelineprojekts in der Ostsee kam von der FDP und von Wirtschaftsvertretern. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte ebenfalls im DLF, er sei skeptisch, ob ein Projekt dieser Größenordnung jetzt auf einmal in Frage gestellt werden sollte. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass Putin oder die russische Regierung hinter dem Anschlag auf Nawalny steckten; es gebe in Moskau »Kräfte, die teilweise ein Eigenleben führen«. Sollte sich der Verdacht gegen Russland aber bestätigen, stehe eine womöglich jahrelange politische Eiszeit bevor.

Der Vorsitzende der Münchener »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, sprach sich gegen einen »totalen Boykott« Russlands aus. Die Bundesrepublik und die EU bräuchten die Kooperation Moskaus auf verschiedenen Gebieten vom Klima bis zur Ukraine, sagte er in der ARD. »Nord Stream 2« müsse zwar »auf den Prüfstand«, allerdings sei ein Abbruch des Projekts eine »sehr komplexe Angelegenheit«. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft warnte davor, dass neue Sanktionen gegen Russland »unbeteiligte Unternehmen und die russische Bevölkerung« treffen würden.

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch in scharfen Worten auf »Ergebnisse« einer Untersuchung des Zentrallabors der Bundeswehr reagiert. Sie warf Moskau einen »versuchten Giftmord« an Nawalny vor, um »den führenden Oppositionellen Russlands zum Schweigen zu bringen«. Es stünden jetzt »schwerwiegende Fragen« im Raum, die »nur die russische Seite beantworten« könne. Ähnlich äußerten sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte allerdings vor »Schnellschüssen« in der Sanktionsfrage. Erst müssten die Vorgänge aufgeklärt werden und Verantwortliche zweifelsfrei feststehen.

Die russische Regierung beklagte, dass die Bundesregierung zu einer Politik der »lauten öffentlichen Erklärungen« übergegangen sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, Moskau sei bereit, mit der deutschen Seite zu kooperieren. Allerdings warte Russland noch auf angeforderte Dokumente zu den Untersuchungsergebnissen der Berliner Charité. Russische Medien zitierten einen der Entwickler des Nervengifts »Nowitschok« mit der Aussage, wenn gegen den Politiker wirklich dieses Gift eingesetzt worden wäre, hätte er den Angriff mit Sicherheit nicht überlebt.