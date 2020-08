United Airlines schickt Tausende in unbezahlten Zwangsurlaub

Andreas Arnold/dpa Bleiben auf dem Boden: Aufgrund des eingebrochenen Flugverkehrs will United Airlines Piloten in Zwangsurlaub schicken

Chicago. Die US-Fluggesellschaft United Airlines will im Oktober bis zu 2.850 Piloten in unbezahlten Zwangsurlaub schicken, wenn Hilfsmaßnahmen der Regierung in der Coronakrise nicht verlängert werden. Dies würde zunächst bis Ende November gelten, hieß es in einer E-Mail des Unternehmens an die Belegschaft, die der Deutschen Presseagentur am Freitag vorlag. Gut 850 weitere Piloten wurden gewarnt, dass sie im Oktober und November ebenfalls in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden könnten. Auch Konkurrent American Airlines kündigte diese Woche an, dass im Oktober 17.500 Mitarbeiter in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden und 1.500 weitere ihre Jobs verlieren könnten.

Der Luftverkehr ist angesichts der Pandemie weiterhin stark eingeschränkt. Zum 1. Oktober – einen Monat vor der US-Präsidentenwahl – laufen die bisherigen US-Hilfsmaßnahmen für die Branche aus. Demokraten und Republikaner konnten sich bisher nicht auf ein neues Unterstützungspaket einigen. US-Fluggesellschaften mussten sich im Gegenzug für 25 Milliarden US-Dollar (rund 22 Milliarden Euro) an Staatshilfen in der Coronakrise verpflichten, bis Ende September keinen Personalabbau vorzunehmen. (dpa/jW)