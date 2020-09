Kampagne gegen Morales

REUTERS/Agustin Marcarian Exil in Argentinien: Boliviens Expräsident Evo Morales Ende Dezember in Buenos Aires

Die De-facto-Regierung in Bolivien versucht mit einer Medienkampagne gegen den im November 2019 per Staatsstreich gestürzten Präsidenten Evo Morales, ihre in Umfragen vorausgesagte Niederlage bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 18. Oktober abzuwenden. Nachdem die Putschisten Morales schon vor Wochen wegen »Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten« angeklagt hatten, beschuldigen Vertreter des Regimes ihn jetzt der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen und des Menschenhandels (jw vom 26.8.). Medien in Spanien, Lateinamerika und den USA unterstützen die Kampagne.

Ein »Kronzeuge« ist der Spanier Alejandro Entrambasaguas, der seit dem 28. Dezember 2019 als Reporter der in Madrid herausgegebenen rechten Onlinezeitung Ok Diario aus Bolivien berichtet. Laut dem Nachrichtenportal La Última Hora ist En­trambasaguas Mitglied der extrem rechten Partei Vox und des katholischen Geheimbundes »Opus Dei«. In Bolivien wurde der Reporter mittlerweile zum Sprachrohr des Regimes der »Interimspräsidentin« Jeanine Áñez. Sechs Tage nach seiner Ankunft dort interviewte er den stellvertretenden Vorsitzenden und einen Abgeordneten des EU-Parlaments von Vox vor dem Gebäude der mexikanischen Botschaft in La Paz, in das Mitglieder der gestürzten Regierung geflohen waren. Die aus Madrid angereisten Unterstützer warfen der spanischen Linkspartei Podemos vor, Kontakt zu Botschaftsflüchtlingen zu unterhalten, die sie als »Terroristen« und »Drogenhändler« bezeichneten.

Ok Diario, nach eigenen Angaben eines der meistgelesenen digitalen Medien Spaniens, ist für Skandalberichte bekannt, die sich oft als frei erfunden herausgestellt haben. Anfang 2016 behauptete man, dass Podemos von der iranischen Regierung finanziert werde und Parteichef Pablo Iglesias Zahlungen aus Venezuela erhalte. Im März 2016 musste Ok Diario die Falschmeldungen auf Anordnung eines Gerichts in Toledo widerrufen. Doch das Portal macht ungeniert weiter.

Auch Reporter Entrambasaguas ist mehr an Diffamierungen als an Fakten interessiert. Nach Ankunft in Bolivien kündigte er an, sich vorrangig der Aufgabe widmen zu wollen, die Korruption und die kriminellen Verfehlungen der Regierung unter Morales »aufzudecken«. Anfang Juli witterte der Korrespondent dann einen »Scoop«. Er gab an, Informationen über ein Verhältnis zwischen Morales und einem minderjährigen Mädchen zu haben. Kurz darauf stürmten 15 Mitglieder einer Spezialeinheit die Wohnung der Familie des angeblichen Opfers. Die 19jährige Noemi Meneses Chávez und ihre älteren Schwestern wurden festgenommen und tagelang peinlichen Verhören unterzogen.

Die argentinische Tageszeitung Pagina 12 zitierte aus einem Brief der mittlerweile nach Argentinien geflohenen jungen Frau an Nadia Cruz, der bolivianischen Ombudsfrau für Menschenrechte, in dem sie darüber klagt, dass »ein Journalist mit ausländischem Akzent« an den teilweise brutalen Verhören beteiligt war. Dieser habe ihr gedroht, Fotos und Mitteilungen ihres Mobiltelefons zu verbreiten. Als »Beweis« veröffentlichte Entrambasaguas dann am 24. August auf seinem Twitter-Account ein Foto, auf dem die mit Socken bekleideten Füße eines Erwachsenen und eines Kindes zu sehen sind, die angeblich Morales und Noemi Meneses Chávez gehören.

Obwohl bislang keine Belege für die Anschuldigungen vorlägen, bedeute allein der Vorwurf »das Ende von Evo Morales«, zitierte die Tageszeitung El Deber den bolivianischen Journalisten Carlos Valverde. Die in Meinungsumfragen zu den Wahlen bisher weit vorn liegende frühere Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (Movimiento al Socialismo, MAS) werde unter dem Skandal leiden. Der Partei nahestehende soziale Bewegungen forderten bereits, dass Morales sich aus der Wahlkampagne heraushalte, um seiner Partei nicht zu schaden, erklärte Valverde.

Mit zeitlich geschickt lancierten Falschmeldungen kennt der Mann sich aus. Knapp drei Wochen vor einer für Morales wichtigen Volksabstimmung über seine mögliche Wiederwahl als Präsident, hatte auch Valverde am 3. Februar 2016 einen vermeintlichen »Skandal« aufgedeckt. Er präsentierte eine Geburtsurkunde und weitere »Beweise« dafür, dass Morales ein gemeinsames Kind mit seiner früheren Partnerin Gabriela Zapata verleugne und sich weigere, Unterhalt zu zahlen. Medien veröffentlichten Fotos des angeblichen Sohnes Fidel Ernesto. Dies hätte dazu geführt, »dass Morales bei dem Referendum am 21. Februar seine erste bedeutende Niederlage nach zehn Jahren Amtszeit einstecken musste«, berichtete damals die Deutsche Welle. Drei Monate später räumte Valverde ein, dass er keine Beweise habe und bestätigte schließlich, dass das einzige Kind von Morales und Zapata kurz nach der Geburt gestorben war. Da war die Abstimmung zur Zufriedenheit der Rechten gelaufen.