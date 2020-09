Trugschluss ohne Tanzeinlagen

EPA/PETER KOLLANYI via dpa »Goddamn this claustrophobia!« – Jarvis Cocker

Als im März Jarvis Cocker mit seiner neuen Band Jarv Is die Single »House Music All Night Long« herausbrachte, schien diese mit ihrer Beschreibung eines Budenkollers für die Ausnahmesituation unter Corona wie geschaffen. Beflissene Verfolger der Aktivitäten des einstigen Pulp-Sängers wussten aber natürlich, dass jene Litanei eines samstags Sitzengelassenen auf den vorjährigen Klubkonzerten des 2017 formierten Quintetts schon oft erklungen war. Der zu Hause Gebliebene fühlt sich darin »verloren im Wohnzimmerland, haltlos in einer Welt, in der sich alles um die Innenausstattung dreht«. Dann hebt der bis dahin leise vor sich hin Säuselnde die Stimme und verflucht die Platzangst, denn viel lieber würde er der Vermissten die Kleider vom Leibe reißen (»Goddamn this claustrophobia / ’Cos I should be disrobing ya«).

Ein Sturm-im-Wasserglas-Drama also, das allen, die mit Cockers Diskografie vertraut sind, bekannt vorkommen dürfte. Im Vergleich zum 1994er Pulp-Song »His ’n’ Hers«, wo ein Pärchen eine Badgarnitur zusammenschraubt und sich an den Doppeldeutigkeiten der Betriebsanleitung delektiert, hat hier der Druck aber deutlich nachgelassen. Anstelle des beharrlichen Basslaufs à la »Love Is in the Air« erklingen wehmütige Cembaloakkorde und gedämpfte Wah-Wah-Gitarren, statt charakteristischen Kieksens und Stöhnens hört man versonnen vorgetragene Reminiszenzen an die Musik, zu der Cocker mit Mitte zwanzig nicht nur tanzte, sondern die er auch mal selber schuf.

Denn noch bevor die »Madchester Bands« (The Stone Roses, Happy Mondays etc.) Gitarrenpop und Klubgrooves amalgamierten, entwickelten Pulp eine Melange aus pumpendem Acid House, schwülem Phillysoul und pathetischem Glamrock mit Geige und Kurt-Weill-Einschlag (à la Cockney Rebel 1974), die manche zum Besten der 1978 in Sheffield gegründeten Band zählen. Dass dann so flamboyante Tanzflächenfüller wie »Countdown« oder »My Legendary Girlfriend« erst 1992 auf der dritten Pulp-LP »Seperations« erschienen, war ihrer damaligen Plattenfirma Fire zuzuschreiben, der das Album da schon drei Jahre lang vorlag.

Dass nun die sieben Songs von »­Beyond the Pale« erst veröffentlicht werden, nachdem sie über zwei Jahre auf diversen Festivals erprobt wurden, geht aber auf die Kappe des Künstlers. In Interviews aus jüngerer Zeit gestand Cocker, dass ihm beim Gedanken an lange Studiosessions der wiedergewonnene Spaß an den Konzertaktivitäten wieder zu vergehen gedroht habe. Daher habe ihn die Idee gereizt, aus regelmäßigen Mitschnitten von Jarv-Is-Gigs quasi beiläufig ein Album entstehen zu lassen, auf dem nur noch ein paar Gesangsspuren ergänzt werden müssten.

Was auf Papier plausibel erscheint, erweist sich beim Hören leider als Trugschluss. Ohne Cockers launige Ansagen, ohne seine Tanzeinlagen und interaktiven Angebote wirkt das Gros der neuen Songs erstaunlich blutleer. Nicht nur die monoton zwischen Dub, Spacerock und Dark Wave mäandernde Musik, sondern auch die im »Großonkel-hat-auch-schon-mal-von-Greta-gehört«-Duktus vorgetragenen Appelle, wie sie im Cocker-parodiert-Cohen-Auftakt »Save the Whale« und in den daran anknüpfenden rhetorischen Fragen in »Must I Evolve« und in »Am I Missing Something« zu finden sind, legen den Schluss nahe, dass es dem 56jährigen in seiner neuen Band an korrigierenden Sparringpartnern (bei Pulp war es der Violinist/Gitarrist Russell Senior) fehlt. Vielleicht ahnt dies Cocker selbst, wenn er im letztgenannten Lied präzisiert: »Missing as in I can’t see it«. Und wie zur Verhöhnung der Hörer dehnen dann im letzten Viertel nicht enden wollende »Oh-hoo-ho-hoo«-Chöre den Song auf beinah sieben Minuten.

Cockers letztes musikalisches Lebenszeichen vor Jarv Is war 2017 das mit Chilly Gonzales entstandene Konzeptwerk »Room 29« rund um das legendäre Zimmer im Hollywood-Hotel »Chateau Marmont«. Den kanadischen Pianisten und Produzenten (u. a. Feist) hätte Cocker vielleicht nicht nur beim Remix von »House Music All Night Long«, sondern fürs gesamte Jarv-Is-Album als kritisches Ohr konsultieren sollen. Denn selbst wenn in hiesigen Musikmagazinen das Gemeinschaftswerk des Entertainerduos gerne als zu vernachlässigender Ausflug in die Hochkultur abgetan wird, konnte Cocker im letzten Jahrzehnt die Facetten seines nachgedunkelten Baritons nirgendwo so zur Geltung bringen wie in Gonzales’ Kammerpopkompositionen.

Nun sind die Musikerinnen und Musiker, die Cocker für Jarv Is gewann, ebenfalls keine un6beschriebenen Blätter: die Harfenistin und Keyboarderin Serafina Steer hat vier Folk-Pop-Alben als Solistin und eines mit ihrer Band Bas Jan aufgenommen, ihre Bas-Jan-Kollegin Emma Smith (Violine, Gitarre, Gesang) spielte mit dem walisischen Popwunder Meilyr Jones und im Elysian Quartet, Andrew McKinney (Bass) und Adam Betts (Schlagzeug) bildeten bei der Londoner Sommerkonzertreihe »Proms« in der Royal Albert Hall bei der 2017er Veranstaltung »The Songs of Scott Walker« die Rhythmusgruppe, und schließlich gibt es da noch Jason Buckle (Synthesizer), Cockers alten Kumpel aus Sheffield-Tagen, der ihm bereits beim Post-Pulp-Projekt Relaxed Muscle zur Seite stand.

Was nur bedingt eine Empfehlung für Buckle ist. Denn auch wenn die beiden 2003 auf »A Heavy Nite with …« demonstrierten, wie gut sie ihre Alan-Vega-Platten kennen, wurde das Album in seiner bemühten Witzigkeit vor allem als Torpedierung aller Erwartungen nach der letzten Pulp-LP »We Love Life« von 2001 aufgefasst.

Mehr Hoffnungen konnte man da auf die beiden Musikerinnen setzen. Wie die Geigerin Smith in »Swanky Modes« Cockers wehmütige Erinnerung an eine lang zurückliegende Romanze mit einer Boutiqueverkäuferin dezent untermalt oder mittels Pizzicato für spannende Akzente sorgt, gehört zu den Lichtpunkten auf »Beyond the Pale«. Dass sie und Steer aber hier gesanglich darauf beschränkt sind, im zähflüssigen Afrobeatgebräu »Children of the Echo« Strophen wie »I was born in the middle of the second verse« brav nachzuträllern oder im Intro von »Must I Evolve« dem ergrauten Grübler mit neckischen »Yes Yes Yes«-Repliken einzuschärfen, dass er sich in der Tat entwickeln solle, ist einfach eine verschenkte Chance.