Fragen an den Nachher-Körper

Amos Mac/Aufbau Verlag »Hat echt Eier«: Thomas Page McBee

»Thomas hat echt Eier«, sagt Boxtrainer Danny über Thomas Page McBee, der als erster Transmann im Madison Square Garden vor 1.700 Zuschauern geboxt hat. Auch wenn es im November 2015 im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung war und beinahe niemand darum wusste, dass im Ring ein Transmann kämpfte, schmälert dies nicht im geringsten seinen Mut. Die Vorbereitung und der Fight waren alles andere als ein Pappenstiel, berichtet der ehemalige Redakteur des New Yorker Magazins Quartz McBee in seinem Reportagebuch »Amateur«, das nun auf Deutsch beim Berliner Blumenbar-Verlag vorliegt. Es eröffnet einen Reigen von Biographien und Büchern zu Transmenschen, die in diesem Herbst erfreulicherweise erscheinen, etwa »Der kleine Junge, der ich war« von Galia Salimo bei Nagel & Kimche und die Neuübersetzung von Jan Morris’ »Rätsel« beim Dörlemann-Verlag.

Wie McBees Titel andeutet, sieht er sich als Amateur – und das nicht nur als Boxer. Er sieht sich vor allem seit seiner Transition als ständiger Anfänger im Kennenlernen von »männlichen« Ritualen, Verhaltensweisen und Phänomenen. Dabei reflektiert er sie, hinterfragt sie, spricht mit Experten darüber, beobachtet sich selber dabei.

Nach einer Einführung mit kurzen skizzierten Szenen aus dem Boxkampf folgen zwei große Kapitel: Sommer und Herbst, also jener Trainingszeitraum vor dem Kampf. Geschrieben sind sie im Stil einer typischen Reportage aus der Ich-Perspektive in meist zugänglicher Sprache, an wenigen Stellen, mit verdichteten, literarischen Mitteln. In Unterkapiteln hangelt sich McBee von Frage zu Frage. Etwa: »Bin ich ein echter Mann?«, »Bin ich ein Sexist?«, »Werde ich als Mann erkannt?« oder »Warum berührt mich niemand?« Kurz, mit Herbert Grönemeyer: Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgehend von männlichen Gewalterfahrungen und -bedrohungen – sexueller Misshandlung seitens seines Stiefvaters in der Kindheit, ein bewaffneter Raubüberfall sowie eine Gewaltandrohung aufgrund eines Missverständnisses – treibt ihn ständig die Frage um, weshalb Männer gewalttätig sind. Ist etwa das Testosteron, das er sich seit 2011 spritzt, für männliche Aggression verantwortlich? Diesen Mythos kann er mit Hilfe des Neurowissenschaftlers Robert Sapolsky ausräumen: »In einer Welt voller männlicher Gewalt ist das Hauptproblem nicht, dass Testosteron oft das Aggressionslevel ansteigen lassen kann. Das Problem ist die Häufigkeit, mit der wir Aggression belohnen.«

An einer anderen Stelle, beschreibt er erstaunlich offen, wie er als Transmann nicht davor gefeit ist, sich sexistisch zu verhalten. Er berichtet, wie er bei Redaktionskonferenzen Frauen dreimal häufiger unterbricht als Männer: »Trotz meines Vorher-Körpers hatte ich offenbar Vorurteile, wie sie viele Männern haben.« Und weiter: »Natürlich geschieht all das im allgemeinen nicht bewusst – doch genau darin liegt das Problem.« Ihn beunruhigt diese Erkenntnis so sehr, dass er beginnt, Feedback-Gespräche zu führen und sich bei Frauen für sein Verhalten zu entschuldigen. Wenn sich doch alle so verhalten würden …

Trotz der teils ärgerlichen Übersetzung und des teils laxen Lektorats, hat der 39jährige McBee, der u. a. Koautor der Netflix-Produktion »Tales of the City« ist, ein wichtiges und ermutigendes Buch vorgelegt. Mehr noch: ein Buch, das zeigt, wie subtil toxische Männlichkeit funktioniert und auf der persönlichen Ebene überwunden werden kann. Das große Ganze fehlt allerdings. So hätte er auch erörtern können, inwiefern der Kapitalismus eine Mitschuld an der Verbreitung toxischer Männlichkeit trägt. Ist etwa männliche Gewalt nicht auch Ausdruck von sozialer Ungleichheit? Es hätte dezidiert politischer ausfallen können. Ein kleiner Wermutstropfen bei einem ansonsten großartigen Buch, das unbedingt auch alle sogenannten Cis-Männer lesen, die sich mit dem bei ihrer Geburt augenscheinlichen Geschlecht identifizieren – und J. K. Rowling!